Da li znate čemu služi sjajna, a čemu mat strana aluminijumske folije? Svi ih pogrešno koristimo

Često se raspravlja o tome zašto aluminijumska folija ima jednu mat, a jednu sjajnu stranu - pa koju zapravo treba koristiti za kuvanje?

Aluminijumska folija je jedan od onih predmeta koje svi imamo u fioci, trošimo je svakodnevno, a zapravo nikada nismo stali da razmislimo da li je koristimo kako treba.

Većina nas je koristi mehanički, ne obraćajući pažnju na to kako je okrećemo, ali ispostavlja se da taj mali detalj može napraviti veliku razliku u kuhinji.

Mat ili sjajna strana alu folije?

Skoro svako od nas je bar jednom zastao sa komadom folije u rukama, pitao se ima li razlike, a onda je samo namotao onako kako mu je palo pod ruku. Iako se čini nebitnim, svaka strana ima svoju svrhu, a većina domaćica i domaćina nesvesno pravi istu grešku decenijama.

Vreme je da konačno razjasnimo tu misteriju.

Zašto aluminijumska folija uopšte ima dve strane?

Razlog nije misteriozan, ali malo ko ga zna.

U poslednjoj fazi proizvodnje, dva sloja aluminijumske folije prolaze kroz valjak istovremeno. Strana koja dodiruje visoko polirani čelični valjak postaje sjajna, a ona koja ostaje bez kontakta – mat. To je sve. Nema hemije, nema posebnih premaza, samo fizika proizvodnog procesa.

Da li je zaista važno koju stranu koristite?

Za svakodnevnu upotrebu, uglavnom nije. Aluminijumska folija funkcioniše podjednako dobro na obe strane kada je koristite za pakovanje ostataka hrane ili pokrivanje posude. Ali kada je u pitanju pečenje, stvari postaju malo drugačije.

Neki proizvođači nelepljive aluminijumske folije preporučuju da hrana bude postavljena na mat stranu. Razlog je jednostavan: mat površina bolje prijanja uz hranu i smanjuje mogućnost lepljenja.

Sjajna strana, s druge strane, bolje odbija toplotu, što može biti korisno kada ne želite da se gornja strana jela previše zapeče.

Kad koja strana dolazi do izražaja

Ako pečete meso ili povrće i želite ravnomerno pečenje – okrenite mat stranu prema hrani.

Ako pokrivate jelo u rerni i ne želite da se previše zapeče odozgo – okrenite sjajnu stranu prema gore jer odbija toplotu.

Za pakovanje i čuvanje hrane u frižideru – potpuno svejedno, koristite alu foliju kako vam je zgodno.

Jedna sitnica koja pravi razliku

Aluminijumska folija je jedna od najkorišćenijih stvari u svakoj kuhinji, a malo ko zna da je koristi na pravi način.

Nije revolucija, ali kada jednom znate razliku, nećete je više okretati nasumično. Sitnica koja pravi razliku, a sve vreme je bila pred vama.

