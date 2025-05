Znate li da se orhideja ne zaliva? Samo uz ovaj genijalni trik vam se nikada neće osušiti i istruliti

Ako ste ljubitelji orhideja, onda bi trebalo da znate ovaj trik.

Orhideje su omiljene sobne biljke, a u ovaj genijalni trik nikada se neće osušiti i istruliti

Zahtevne su, ali kada jednom „uđete u štos“ po pitanju njihove nege, uživaćete u ovom prelepom cveću. Baš zbog toga i delimo sa vama savete koji će da vam olakšaju brigu o ovoj kraljici kućnog cveća.

Naime, Dejan Dragićević, kojeg prati preko 60 hiljada ljudi putem TikTok-a @plantagenije, rado deli korisne savete zbog kojih će vaše sobno cveće da bude kao iz najlepše bajke.

A evo šta kaže o negovanju orhideja:

„Znate li da se orhideje ne polivaju već se potapaju u vodu? Ova tehnika zalivanja posebno je korisna za orhideje koje vole vlažnu sredinu, poput phalaenopsis ili vanda orhideja. Potapanje orhideja u vodu je prirodan način za zalivanje orhideja koji može pomoći u održavanju zdravlja i lepote biljke, a to se postiže osiguravanjem optimalne hidratacije korenja bez rizika od prekomernog zalivanja“, napisao je Dejan u opisu svog videa u kom možete detaljno da pogledate kako on to radi.

Pogledajte i kako to izgleda u praksi:

