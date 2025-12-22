Da li znate zašto su kvake uglavnom od mesinga? Ne, nije slučajno, razlog je izuzetno bitan!

To što mnoge kuće i zgrade imaju mesingane kvake na vratima nije slučajno ili zbog izbora dizajna, otkrijte i vi zašto

Kvake od mesinga postal su već standard u našim domaćinistvima. Da li se zapitate zašto su baš od mesinga?

U moru inovacija, retko obraćamo pažnju na stvari koje koristimo svakodnevno, a koje imaju neke svoje “tajne”. Neke od njih možda niste ni primetili, a opet, bilo bi lepo da ih znate.

Zašto su kvake mesingane?

To što mnoge kuće i zgrade imaju mesingane kvake na vratima nije slučajno ili zbog izbora dizajna. U stvarnosti, studije su pokazale da mesing ubija klice i bakterije gotovo odmah nakon što dođu u dodir s kvakom. Ovaj jedinstveni fenomen naziva se „oligodinamički efekat“, a bakar je poznat kao jedini tvrdi materijal koji se sam dezinfikuje.

Dakle, umesto da svakog dana dezinfikujete kvake, možete jednostavno postaviti one od mesinga.

