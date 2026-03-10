Dajte krasuli samo jednu tabletu i porašće duplo: Čak i ako je zakržljala oživeće

Iskusni baštovani podelili su trik da drvo novca poraste za 200% - a čak i zakržljalu biljku oživljava. Dajte krasuli samo tabletu aspirina.

Da bi krasula privukla novac, morate da aktivirate njen feng šui potencijal – a to je moguće samo ko ima lepe, zelene i jedre mesnate listove.

Proleće je iza ugla, priroda se budi, a to važi i z sobne biljke. A jedna od omiljenih biljaka u srpskim domovima jeste krasula – drvo žada ili novca.

Krasula ima mesnate listove u obliku novčića, brzo se razmnožava, a prema feng šuiju, smatra se jin biljkom ženske energije, uravnotežuje energiju u domu i štiti ga od negativnosti, a najvažnija simbolika ove biljke jeste da privlači novac, te može da aktivira zonu bogatstva u jugoistočnom uglu doma, ali i da smiri svađe i sukobe.

A čak i najslabije novčano drvo može ponovo početi snažno da raste uz pravilnu negu. Iskusni baštovani na blogu „Gardening Cheat Sheets“ podelili su jednostavan lek koji pomaže u jačanju listova krasule, poboljšanju njenog stanja i stimulaciji novog rasta bez skupih đubriva.

Jednostavan lek menja sve

Reč je o „aspirinu“. Dajte krasuli samo jednu tabletu aspirina rastvorenu u vodi.

Izdrobite jednu tabletu „aspirina“ i rastvorite je u jednom litru vode.

Dobijenim rastvorom zalijte biljku i poprskajte listove.

Ponavljajte ovaj tretman otprilike svakih 7-10 dana, ukupno oko tri puta mesečno.

Kako „aspirin“ pomaže biljci?

Prema rečima baštovana, ovo rešenje:

poboljšava stanje lišća i stimuliše novi rast.

novčano drvo postaje jače, življe zelene boje i bolje podnosi stres.

Stručnjaci naglašavaju da „aspirin“ nije zamena za pravilnu negu. Za zdrav rast, biljci je potrebno umereno zalivanje, dobro osvetljenje bez direktne sunčeve svetlosti, rastresito zemljište i nedostatak promaje. Samo ako su svi ovi uslovi ispunjeni, biljka će izgledati zdravo i negovano.

Kad možete očekivati prve rezultate?

Prvi rezultati su obično primetni u roku od 2-3 nedelje. Biljka će početi da proizvodi nove izdanke, a listovi će postati gušći i svetliji.

(Sensa.mondo.rs/Zorica Antonijević)

