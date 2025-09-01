Danas je taj dan: Ovaj ritual obavite svakog prvog u mesecu – privlači obilje i novac u vaš dom!

Jeste li ikada čuli za ritual privlačenja novca cimetom? Da biste živeli u blagostanju, ovaj ritual morali bi da isprobate svakog prvog dana u mesecu.

Osećate da vam je potrebna promena u životu? Cimet bi mogao da vam pomogne da otvorite puteve ka finansijskom poboljšanju.

Morate da ispratite ova četiri koraka da biste uz pomoć rituala s cimetom privukli novac i obilje u svoj život.

Cimet je moćan začin zbog svog mirisa, ukusa, ali i terapeutskih i mističnih svojstava. Koriste ga različiti ljudi na različite načine. U indijskoj Ayurvedi poznat je po svojim blagotvornim svojstvima i koristi se za kao pomoć za nekoliko zdravstvenih problema, prenosi informer.rs.

U aromaterapiji, cimet se koristi u različitim tretmanima kao antiseptik i stimulans. Čaj od cimeta prirodna je pomoć za neke tegobe, a zapravo je i vrlo ukusan. Ali, ovaj začin takođe ima neke mistične moći povezane s prosperitetom, uspehom i ljubavlju.

Kada govorimo o prosperitetu, mnogi misle samo na novac i finansijsku stabilnost, ali blagostanje može da se odnosi i na našu emocionalnu i duhovnu ravnotežu, na sklad u drugim područjima života, a ne samo u onom finansijskom. Cimet privlači energiju uspeha, delujući na sva područja vašeg života.

Pripremite se korak po korak

Dakle, izvucite svoj planer na videlo i zabeležite: prvi dan svakog meseca dan je rezervisan za privlačenje novca cimetom!

Evo kako to da učinite:

Prvog dana u mesecu stavite 3 male kašike cimetovog praha na dlan vaše desne ruke i idite do vrata, bilo kod kuće ili na poslu.

Moraćete da oduvate cimet, ali pre nego što krenete da duvate, morate sa puno vere i snage izreći sledeće tvrdnje.

Kad dunem ovaj cimet, blagostanje će ući u ovu kuću.

Kad dunem ovaj cimet, obilje će doći i ostati.

Kad dunem ovaj cimet, obilje će živeti ovde!

Dunite cimet, imajući na umu da će blagostanje i uspeh ući u vaš dom zajedno s mirisnim prahom, punim energije koju ste u njega uneli. Neka prah cimeta ostane na podu najmanje 24 sata. Nakon toga možete normalno usisavati. I sada samo čekate rezultate.

Ako ste nezasiti i želite još veću moć, kažu da je onda za vas kombinacija cimeta i grube soli. Moćna, moćna kombinacija za prosperitet je ona kad se gruba so koristi zajedno s cimetom. So se, naime, godinama koristila za obranu od loših energija iz okoline. Kad se koristi u kombinaciji s cimetom, neće dozvoliti da negativne sile koje prete obilju i prosperitetu dođu u vaš život.

