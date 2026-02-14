Danas slavimo praznik vina i vinogradara: Šta znači ako pada kiša na Svetog Trifuna

Svetog Trifuna mnogi slave kao krsnu slavu, a njegov kult datira od petog veka. Dan Svetog Trifuna slavi se i kao praznik vina i vinogradara.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Svetog Trifuna. Ovaj veliki crkveni praznik slavi se i kao praznik vina i vinogradara, posvećen mučeniku Trifunu.

Sveti Trifun se smatra zaštitnika vinogradara i poljskih radova. Bavio se domaćom ekonomijom i čuvanjem gusaka, ali pošto je bio odan Hristovoj veri, prema predanju, dobio je dar čudotvorca, pa je mnoge bolesnike od raznih bolesti lečio molitvama.

Stradao je za hrišćansku veru, a ne isključuje se ni njegov značaj kao zaštitnika bračne ljubavi i vernosti koje su deo hrišćanske propovedi.

Smatra se da je stradao 250. godine u Nikeji od mača hristobornog rimskog cara Dakija. Sahranjen je skromno u selu Kampsadi u Frigiji, gde je i rođen. Kult Svetog Trifuna je veoma razvijen u srpskim krajevima, a slave ga posebno vinogradari, dok ga svojim zaštitnikom smatraju i gostioničari.

Današnji praznik brojne porodice slave kao krsnu slavu, a njegov kult datira od petog veka.

Narodna verovanja za Svetog Trifuna

Po nekih verovanjima od današnjeg dana počinje proleće, priroda počinje da se budi, kao i ljubav kod ljudi.

U narodu se za ovaj dan vezuje mnoštvo raznih običaja i verovanja. Ako na Svetog Trifuna pada kiša, rodiće šljiva, a ako padne sneg, godina će biti kišna i rodna, a ako je vedro, godina će biti sušna.

Na praznik vina i vinogradara, vinogradari izlaze u vinograd da orežu barem jedan čokot vinove loze i poliju ga vinom. Veruje se da će grožđe tako dobro roditi. U selima Šumadije slave se kao zavetan dan, jer se smatra da on štiti sela od grada i poplave.

