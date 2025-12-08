„Deda mi je pokazao ovaj jednostavan trik i deluje — krtice više nikada neće ući u vašu baštu“

Da li vas krtičnjaci dovode do ludila? Otkrijte proveren način kako oterate krtice bez otrova. Vratite mir i lepotu svom travnjaku uz ovaj jednostavan trik.

Ako ste kao ja i ne želite da povredite krtice, ali takođe ne želite da svakodnevno nailazite na nove gomile zemlje u svojoj bašti, onda imam dobre vesti. Deda mi je pokazao stari, jednostavan trik koji je naučio od svog dede. Ne zahteva skupe alate ili hemikalije, a najbolje od svega: potpuno je nežan, a opet efikasan način da oterate krtice.

Zašto baš vaša bašta?

Pre nego što krenete u akciju, važno je razumeti protivnika. Krtice nisu tu da vam namerno unište cveće; one su tu jer je vaša zemlja zdrava, bogata glistama i insektima. Iako su korisne jer jedu štetočine, razumljivo je da ne želite njihove tunele ispod svoje terase. Krtice su zaštićene životinje u mnogim područjima, pa je cilj da ih ljubazno, ali odlučno zamolite da se presele kod komšije (ili, još bolje, u šumu). Fokus mora biti na repelentima, a ne na eliminaciji.

Efikasan ritual: Kako oterati krticu pomoću mirisa

Krtice imaju istančan njuh koji im služi za orijentaciju u mraku podzemlja. Upravo tu leži vaša prednost. Postoji nekoliko proverenih metoda koje možete primeniti već danas:

Terapija belim lukom : Zgnječite nekoliko čenova belog luka i ubacite ih duboko u krtičnjak. Oštar miris koji se širi tunelima brzo će im postati nepodnošljiv.

: Zgnječite nekoliko čenova belog luka i ubacite ih duboko u krtičnjak. Oštar miris koji se širi tunelima brzo će im postati nepodnošljiv. Krpice sa jakim uljima : Natopite krpe petrolejom, terpentinom ili eteričnim uljem nane. Gurnite ih u otvore tunela i lagano zatrpajte zemljom, ali pazite da ne uništite tunel potpuno kako bi se miris širio.

: Natopite krpe petrolejom, terpentinom ili eteričnim uljem nane. Gurnite ih u otvore tunela i lagano zatrpajte zemljom, ali pazite da ne uništite tunel potpuno kako bi se miris širio. Zvučne vibracije: Pored mirisa, krtice mrze buku. Ukopane staklene flaše koje ‘zvižde’ na vetru ili jednostavne dečije vetrenjače zabodene u zemlju mogu stvoriti vibracije koje im smetaju.

Biljke čuvari vašeg mira

Ako želite dugoročno rešenje i pitate se kako oterati krticu bez stalnog dežuranja, posadite biljke koje one organski ne podnose. Carska kruna (Fritillaria imperialis) ili mlečika (Euphorbia lathyris) su poznate po tome što njihovo korenje ispušta mirise koji drže ove kopače na distanci. Ovo je elegantan način da ulepšate baštu dok istovremeno postavljate ‘zabranjen prolaz’ za nezvane goste.

Povratak ravnog, zelenog travnjaka u vaše dvorište nije nemoguća misija. Potrebno je samo malo strpljenja i doslednosti u primeni ovih prirodnih metoda da oterate krtice iz dvorišta.

