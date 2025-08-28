Detalj u kući koji odmah otkriva nedostatak ukusa i siromaštvo – mnogi imaju ovu katastrofu

Mnogi misle da luksuz leži u upečatljivim komadima, ali zapravo jedan pogrešan izbor u uređenju otkriva mnogo toga o nedostatku stila i finansija. Stručnjak Vilijam Hanson iznosi predmete koje bi svako ko ceni dobar dizajn trebalo da izbegne.

Satenska posteljina u jarkim bojama

Iako se često smatra simbolom glamura, satenska posteljina, naročito crna, deluje kičasto i neukusno. Kvalitetni materijali poput pamuka, lana ili mešavine tih vlakana mnogo bolje odišu profinjenošću.

Plišane igračke na vidnom mestu

Set psa ili medvedića koji drže srce ili buket cveća mogu delovati nostalgično, ali u uređenju interijera odaju slab ukus i nedostatak kreativnosti. Bolje je držati porodične uspomene negde diskretnije.

Ogromna ogledala na neobičnim mestima

Postavljanje velikih ogledala na plafonu ili nasuprot ulazu u sobu ne samo da deluje vulgarno, već i stvara utisak narcisoidnosti. Umesto toga, odaberite umerene dimenzije i pozicionirajte ih tako da pojačaju prirodno svetlo.

Nameštaj od stakla

Iako stakleni stolovi i police mogu izgledati moderno, održavanje takvih komada je mučno, a na kraju asociraju na jeftine imitacije. Stručnjak preporučuje klasiku od hrasta ili mahagonija.

Gomila jastučića na sofi

Više ukrasnih jastučića ne znači udobnost, već besmislenu muku koju nosi njihovo nameštanje i sklanjanje s kreveta. Umesto nagomilanih jastučića, odaberite jedan ili dva u skladu sa bojom i teksturom nameštaja.

