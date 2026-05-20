Detalj u spavaćoj sobi bio je veliki hit 80-ih godina prošlog veka, ponovo postaje popularan

Zaboravite na asocijacije na 80-te, zavese za krevet ponovo imaju svojih pet minuta slave u svetu dizajna enterijera. Zašto? Zato što su najjednostavniji i jeftin način da se omekša i promeni izgled spavaće sobe. Ovaj detalj u spavaćoj sobi bio je osamdesetih godina veoma popularan, danas se ponovo vraća u modu.

„Skoro uvek koristim zavesu na krevetu, osim ako nije u pitanju krevet veličine „king-size“. Ona skriva dno kreveta i dodaje više teksture i šare prostoru. Ovaj detalj u spavaćoj sobi ponovo stiče popularnost.

Zavesa je deo dekoracije kreveta i bez nje, kreveti mogu izgledati manje udobno i prilično prazno“, kaže britanska dizajnerka enterijera Oktavija Dikinson.

„Zavese su prvobitno dizajnirane da spreče prljanje podnožja kreveta, ali sada ga skrivaju, tako da je zavesa lepa koliko i praktična“.

Može biti savremena ili tradicionalna

„Za moderniji pristup, dizajnirala bih plisiranu zavesu umesto plisirane zavese, koja bi imala čistije, oštrije linije i stoga izgledala savremenije. Postoji mnogo različitih stilova koje možete izabrati, ali plisirane zavese deluju kao omekšivač prostora.“ Ponekad biram lepu tkaninu sa malim šarama ili jednobojnu tkaninu sa kontrastnim rubom koji se proteže duž dna.

Kombinujte i uskladite

„Ponekad uskladim tkaninu zavesa sa uzglavljem kreveta ili zavesama, ali ponekad koristim potpuno novu tkaninu i držim se jednostavnog belog platna u posteljini i drugde“, otkriva Dikinson, dodajući da će ovaj detalj dobro funkcionisati na malo višem krevetu, kao i da će ga učiniti udobnijim i zanimljivijim.

