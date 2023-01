Dilema mnogih domaćica: Perete kuhinjske krpe sa ostalom odećom? Evo šta kaže mikrobiolog

Pitanje koje svi stalno postavljaju jeste da li je u redu krpe koje se koriste za brisanje sudova prati s peškirima, posteljinom i ostalom odećom, a evo šta kažu stručnjaci.

Koliko god da izgledaju čisto, sigurno je da kuhinjske krpe zahtevaju posebno temeljno pranje, pa ih mnoge domaćice stavljaju zajedno s ostalom odećom u veš-mašinu i to na visoke temperature. Druge se, pak, radije odlučuju da ih lepo sortiraju i peru odvojeno, iako to zahteva duži vremenski period dok sakupe dovoljno da mašinu barem mogu da napune do pola. One najverovatnije veruju kako je to najbezbedniji način, međutim, pranje kuhinjskih krpa zajedno s ostalom odećom nije nešto o čemu bi trebalo brinuti, tvrdi profesor mikrobiologije na Univerzitetu Masej na Novom Zelandu, Stiv Flint.

Flint napominje da je suština u pranju i da taj proces podrazumeva čišćenje naše odeće i ostalih stvari. On svakako preporučuje da ukoliko su krpe mokre, poželjno je odmah ih ubaciti na pranje.

“Nikada ništa nije u potpunosti sterilno, a uloga deterdženta jeste da ukloni sve klice s peškira i ostalih komada. Međutim, ako želite da nešto baš dobro sterilišete, to treba prokuvati “, objasnio je Flint.

Ipak, u pojedinim kulturama nije prihvatljivo prati kuhinjske peškire sa bilo kojom odećom, što je slučaj sa zajednicom Tangata Vhenua sa Novog Zelanda. Žene iz te zajednice su nedavno gostovale u jednom poznatom podkastu, „Dugo čitanje“, tokom kog je jedna ironično istakla da „ukoliko je u redu krpe prati s vrešom, onda je ok i posuđe sušiti donjim vešom“. Na to se druga ubacila rekvši da ona u kuhinji ima mašinu za pranje kuhinjskih krpa i da tako ima uvid u to šta se pere u njoj, a šta u onoj u toaletu.

Inače, odvajanje kuhinjskog veša za pranje i ostale odeće je praksa koja se od davnina primenjivala u mnogim drevnim tradicijama. Prema njihovom uverenju, nehigijenski je mešati to dvoje jer odeća ima veze sa glavom, a proizvodi vezani za hranu s telom. Interesantno je da ima i stručnjaka koji preporučuju da ipak treba prati odvojeno jer može doći do kontaminacije i širenja bakterija s jednog komada na druge. Na mokrim krpama, koje smo tokom dana koristili, sakupljaju se klice koje se u mašini mogu preneti na odeću. Pored pranja odvojeno, peškire i krpe je poželjno prati na visokim temperaturama, i to na 90 stepeni. Takođe, peškire bi trebalo prati na četiri dana, kako bi se izbeglo širenje klica.

