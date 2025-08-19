Dizajner enterijera otkrio kojih 5 stvari nikada ne bi dozvolio u svom stanu, a vi jednu sigurno imate

Uređenje doma je često praćeno trendovima ili biranjem komada na osnovu cene, a manje praktičnošću i funkcionalnošću, što može da stvori utisak prenatrpanosti, hladnoće ili nedostatka šarma prostora u kojem boravite. Da bi izbegli ove greške, jedan dizajner enterijera podelio je svoje stavove o uređenju koji su mnoge ostavili u šoku.

Dizajner interijera Nicolas Fairford otkriva pet svakodnevnih predmeta koje smatra ubica atmosfere i nikada ih ne bi držao u svom prostoru. Njegova misija je pomoći ljudima da stvore mirniji i lepši dom, a ovih nekoliko elemenata, prema njemu, narušava sklad i lepotu pažljivo osmišljenih ambijenata.

Televizor

Fairford tvrdi da televizor dominira prostorijom i “ubija” estetiku enterijera. Umesto crne kutije na zidu, on bira da filmove i serije gleda na laptopu, kako bi izbegao vizuelni “šum” koji namešta nameštaj da gleda upravo u tu statičnu tačku.

Mikrotalasna pećnica

Po njemu, mikrotalasna je još jedna “ogromna metalna kutija” koja bespotrebno zauzima dragoceni prostor u kuhinji. Fairford svakodnevno kuva i smatra da mu ovaj uređaj gotovo nikad nije potreban, pa radije koristi štednjak ili rernu.

Stalci za sušenje veša

Gomila veša na pokretnim stalcima za sušenje uništavaju ugođaj čak i u najlepše uređenoj sobi. Rešenje dizajnera je da odeću suši u posebnoj prostoriji sa zatvorenim vratima ili da koristi profesionalnu praonicu, čime izbegava nered i dodatne zadatke oko peglanja.

Jako centralno osvetljenje

Jaka rasveta sa plafona, po Fairfordu, ubije atmosferu i čini prostor hladnim. Umesto toga, on savetuje postavljanje više stonih ili zidnih lampi koje prave diskretne “oaze svetlosti” i stvaraju zagasiti, prijatan sjaj u svakoj prostoriji.

Dekorativne neiskorišćene sveće

Ukrasne sveće koje stoje u staklenim posudama a nikada se ne pale, skupljaju prašinu i deluju neuredno. Fairford preporučuje da ih, makar na sat vremena, zapalite kako bi im plamen dao onaj “upotrebljen” šarm i skladnije se uklopile u enterijer.

Podeljene reakcije na društvenim mrežama

Dok su jedni podržali Fairfordove savete i dodali svoje primedbe na “ubice atmosfere”, drugi smatraju da su pravila nepraktična za većinu domaćinstava, posebno onih sa decom. Jedan komentator je duhovito primetio da bi, kad bi živeo sa troje dece, brzo zaboravio na odricanja od televizora i stalaka za sušenje veša.

