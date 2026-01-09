Dodajte samo 2-3 kapi ovoga umesto omekšivača u veš mašinu i odeća će biti baršunasto mekana i predivno mirisati danima

Neka vam odeća bude mirisna čak i kada ne koristite omekšivač. Umesto omekšivača ubacite u mašinu samo 2-3 kapi ovog i vaša odeća biće mekša nego ikad.
Da li znate da ne morate pri svakom pranju da u mašinu dodate omekšivač za veš?
Možete da izbegnete hemikalije i na ekološki način operete veš da dugo miriše sveže i bude mekši nego ikad. Ova dva sastojka predstavljaju odličnu zamenu.
Sirće
Sirćetom možete očistiti kupatilo, ukloniti mrlje sa pegle, mikrotalasnu, frižider, ali sada ga upotrebite i kao omekšivač.
Preporučuje se da koristite jabukovo i destilovano alkoholno sirće. Sipajte u pregradu za omekšivač ne više od 3 kašike sirćeta. Sa ovom dozom veš se neće osećati na sirće, a biće neverovatno mekan i baršunast.
Eterična ulja
Ako omekšivač koristite isključivo zbog mirisa, takođe postoji prirodna varijanta. Mirisna, nežna i opojna, eterična ulja se koriste u kozmetici, masaži, osvežavanju prostora, a njihove divne mirisne note može primiti i veš.
Pomešajte 2-3 kapi eteričnog ulja po želji sa 2 šolje sirćeta. Dobro izmešajte, pa je možete koristiti umesto omekšivača i sipati u veš mašinu, ali i kao sprej kojim ćete prskati već opranu garderobu.
Za miris svežine, možete koristiti eterično ulje eukaliptusa i nane; ako želite da veš miriše kao da ste stavili parfem, stavite ulje badema, dok će lavanda mirisati na čisto i nežno.
(Krstarica/Najžena)
