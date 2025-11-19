Dodajte samo prstohvat ovog praha u vodu za brisanje podova, cela kuća će mirisati danima

Ovaj prah vam verovatno već stoji u kuhinji! Dodaje samo prstohvat cimeta u vodu za brisanje i cela kuća će mirisati danima.

Nećete verovati kako je jednostavno! Dodajte cimet u vodu za podove i kuća će mirisati danima. Najbolja stvar: 100% je prirodno i bezbedno za decu.

Bilo u obliku peciva, kao preliv na musli ili kao dodatna aroma kafi, cimet je jedan od naših najpopularnijih začina. Volimo začin kore cimeta, posebno u hladnoj sezoni. Ali da li ste znali da je cimet takođe odlično sredstvo za čišćenje? Ovde možete pročitati kako funkcioniše i šta može da uradi prah u vodi za čišćenje, piše Granny Tricks.

Zašto bi cimet trebalo koristiti kao sredstvo za čišćenje

Cimet se vekovima koristio u aromatične svrhe. Osim što ima fantastičan ukus i miris, ima i prirodno antibakterijsko dejstvo. Kada se koristi kao sredstvo za čišćenje, začin može da ubije do dvadeset različitih vrsta bakterija. Prirodni proizvod je nežan na površini i ne lepi se za pod i ne gubi boju. Roditelji ne moraju da brinu ako njihova deca dođu u kontakt sa vodom za brisanje jer je potpuno bezbedna za decu.

Cimet u vodi za čišćenje – evo kako deluje

Voda sa cimetom za pranje poda se brzo priprema. Jednostavno dodajte malo cimeta u prahu u kantu vode. Alternativno, možete prokuvati potrebnu količinu vode sa nekoliko štapića cimeta, a zatim je dodati u kantu za čišćenje. Za jače rešenje koristite eterično ulje cimeta. U vodu treba dodati oko 20 kapi. Zatim možete očistiti pod kao i obično i jednostavno ostaviti da se osuši. Ova vrsta čišćenja se preporučuje jednom nedeljno. I najbolji deo: posle svakog brisanja vaš stan divno miriše na cimet.

Zašto bi trebalo da stavite i cimet u svoj usisivač

Da li ste oduševljeni prijatnim mirisom vode sa cimetom u svom stanu i želeli biste da vam kuća ovako miriše češće? Zatim stavite malo cimeta u novu vreću za usisivač. Kada usisavate, miris će se takođe prijatno širiti kroz vaša četiri zida, prenosi Jutarnji.hr. Važno: koristite samo male količine da ne biste oštetili usisivač.

