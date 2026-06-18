Starinski trik od 2 sastojka: Napravite domaći sprej koji leči paradajz od plamenjače

Domaći sprej protiv plamenjače pravite od mleka i vode za pet minuta. Probajte pre nego što posegnete za skupom hemijom iz prodavnice.

Tri tople noći u junu i smeđe mrlje na donjem lišću, a za vikend već crni vrhovi paradajza. Plamenjača radi brzo, ali domaći sprej protiv plamenjače možete da napravite pre nego što sednete na ručak. Sastojci stoje u vašem frižideru i ne koštaju ni 30 dinara po flašici.

Mleko, a plavi kamen

Većina nas posegne za plavim kamenom čim ugleda prvu mrlju. Mleko deluje drugačije. Bakterije i jedinjenja u mleku menjaju sredinu na listu i otežavaju gljivici da se ukoreni. Razblaženo mleko u odnosu 1 deo mleka na 2 dela vode prska se po listu i daje tanak sloj zaštite koji sunce dodatno aktivira.

Ovo nije zamena za sve, ali na panel-baštama i malim placevima gde nemate prostora za rotaciju useva, jeftino rešenje koje imate pri ruci vredi više od skupe kese koja stigne tek za tri dana.

Recept za sprej za paradajz koji pravite za 5 minuta

Treba vam flašica sa raspršivačem od pola litra, obično mleko (može i ono kojem ističe rok) i mlaka voda. Evo proporcija koje rade na praksi:

200 ml mleka sa 2,8 procenta masti

400 ml mlake vode

jedna kafena kašičica sode bikarbone za pojačanje

kap deterdženta za sudove da se rastvor zalepi za list

Promućkajte i prskajte rano ujutru, dok je list suv, da kapi stignu da se osuše pre podnevne žege. Nikada ne prskajte uveče, jer vlažan list preko noći radi protiv vas i poziva gljivicu nazad.

Koliko često se prska paradajz protiv plamenjače?

Preparat protiv plamenjače prskajte na svakih sedam dana, a obavezno ponovo posle svake kiše. Pokrijte i naličje lista, jer se tamo gljivica prvo zavlači. U kišnoj nedelji idite na svaka četiri dana.

Greška koju pravi skoro svako

Najveći problem nije gljivica, nego zaliveni list. Kad zalivate paradajz crevom odozgo, vi sami pravite idealnu sredinu za plamenjaču. Zalivajte u koren, ujutru, oko 9 sati, i razmaknite biljke bar 50 santimetara da vazduh struji između njih.

Pokupite i bacite svaki list sa smeđom mrljom, ne u kompost nego u kesu za smeće. Plamenjača prezimi u zemlji i na ostacima, pa ćete je iduće leto dočekati spremnu ako je sad ostavite da trune kraj sadnice.

Kad domaći sprej više nije dovoljan

Domaći sprej protiv plamenjače drži dok je zaraza tek počela. Ako su stabljike već pocrnele i plod trune iznutra, posao je otišao predaleko za mleko. Tada se prelazi na bakarni preparat iz poljoprivredne apoteke, ali rastojanje od berbe mora da bude ispoštovano prema uputstvu.

Sasvim druga priča je sušni jul. Tada plamenjača miruje, pa prskanje paradajza mlekom radije usmerite na prevenciju nego na svakodnevno polivanje.

A vi, čime ste vi spasavali paradajz prošlog leta, mlekom, surutkom ili nečim iz babine sveske? Napišite u komentarima koji recept vam je stvarno upalio

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