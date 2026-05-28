Zapekla mast sama spada sa pločica u kuhinji: Poprskajte ova domaći sprej i gledajte magiju!

Domaći sprej za masnoću skida zapečene naslage sa pločica iznad šporeta za par minuta. Napravite ga večeras, bez kupovine novih sredstava.

Dva dinara po prskanju i pločica iznad šporeta opet sija kao prvog dana. Domaći sprej za masnoću u flašici od 500 ml pravi se za tri minuta od stvari koje već imate u plakaru, a najbolji deo – ne morate ribati dok vam ruka ne otpadne! Sipate, sačekate, prebrišete.

Tu većina nas greši. Kupujemo skupe odmašćivače iz radnje, pa onda ribamo sunđerom kao da peremo betonsku ploču, a stara masnoća i dalje stoji u fugama. Problem nije snaga sredstva, problem je vreme delovanja.

Zašto industrijski odmašćivači često zakažu na pločicama

Sprej iz radnje prsnete, odmah uzmete krpu i obrišete za pola minuta. Pločica izgleda čisto, ali sloj masnoće od kuvanja sarme, prženja krofni i ćevapa ne nestane tako brzo.

Treba mu vremena da omekša. Pravi rastvor za zapečenu masnoću prvo razgrađuje prljavštinu, pa tek onda ona lagano klizne sa površine.

Recept: Domaći sprej za masnoću

U praznu flašicu sa raspršivačem od pola litra sipajte 250 ml belog alkoholnog sirćeta, 250 ml tople vode i jednu kašiku tečnosti za sudove. Promućkajte lagano, bez treskanja. Za jače naslage iznad ringle dodajte i pola kašičice limuntusa – on odlično razbija kamenac koji se vezuje za masnoću, a toga ima dosta u stanovima sa tvrdom vodom.

Trik za najteže mrlje: Tamo gde je mast stara i zapečena, pre prskanja pospite malo sode bikarbone direktno na pločice ili fuge, a zatim naprskajte ovaj domaći sprej. Kada zapeni na pločicama, ostavite da deluje 5 minuta, pa samo prebrišete. Ovaj domaći sprej traje mesec dana ako stoji van direktnog sunca.

Kako se pravilno koristi sprej protiv masnoće

Poprskajte pločice obilno, od fuge do fuge. Sačekajte sedam do deset minuta, ne manje. To je tačno onoliko vremena koliko vam treba da skuvate džezvu i popijete prvu kafu. Onda uzmite vlažan sunđer – koristite meku stranu, a ne onu grubu, žičanu i prevucite jednom odozgo nadole. Masnoća će spadati u trakama!

Fuge između pločica brišite starom četkicom za zube koju ste umočili u istu mešavinu. Tu se naslage skupljaju godinama jer ih običan sunđer ne dohvata. Ako su vam bele fuge vremenom požutele, napravite gustu kašu od sode bikarbone i nekoliko kapi sirćeta, nanesite je četkicom i ostavite da stoji 15 minuta pre ispiranja.

Da li domaći sprej može da ošteti pločice?

Ova domaća mešavina uopšte ne oštećuje glazirane keramičke pločice ni standardne cementne fuge, pod uslovom da je ne ostavljate da deluje preko noći. Alkoholno sirće je blaga kiselina koja se nakon čišćenja ispira vodom bez ikakvog traga.

Fatalna greška koju većina pravi posle čišćenja

Prebrišete pločice mokrom krpom i mislite da ste završili posao. Međutim, sutradan primetite da se ona dosadna, lepljiva izmaglica vratila. Razlog je jednostavan: na površini je ostao tanak film vode sa rastvorenom masnoćom koji se osušio. Zato posle svakog skidanja masnoće uvek prebrišete pločice čistom i potpuno suvom krpom od mikrofibera. Bez ovog koraka, sjaj neće potrajati.

Važno upozorenje za luksuzne kuhinje: Nikada ne koristite sirće i limuntus ako u kuhinji imate pločice od mermera ili prirodnog kamena! Kiselina u tom slučaju trajno nagriza i uništava visok sjaj kamena. Za njih koristite isključivo toplu vodu i blagu tečnost za sudove.

Koliko često treba prati pločice iznad šporeta

Jednom nedeljno brzim prskanjem spreja, a temeljno čišćenje jednom mesečno. Kuhinje sa svakodnevnim prženjem zahtevaju prskanje svaka tri dana

Da li se soda bikarbona i sirće mešaju unapred

Ne mešaju se unapred jer se neutrališu i gube efekat. Sodu dodajte u sprej neposredno pre upotrebe ili je nanesite posebno na tvrdokorne mrlje

Šta uraditi sa masnoćom koja je tu godinama

Naneti gust sloj sode bikarbone pomešane sa toplom vodom, pokriti folijom i ostaviti dva sata. Tek onda poprskati sirćetom i obrisati toplom vodom

