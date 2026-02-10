Dovoljna je samo viljuška: Ovo je definitivno najbolji trik za piletinu ikada! (VIDEO)

Svi koji su pripremali piletinu barem jednom znaju kako čišćenje može biti naporno. Tu vam može pomoći jedna sasvim obična viljuška.

Svaka osoba koja je pripremala piletinu barem jednom zna kako je naporno kada jedan komad ima veliki broj žila i tetiva koje se moraju skinuti sa mesa.

Objava jedne majke postala je viralna na društvenim mrežama nakon što je podelila svoj trik za otklanjanje žilica iz piletine, bez rezanja na jednostavan način.

Mandy je na svom TikTok profilu podelila video u kojem pokazuje kako je jednostavno ukloniti tetivu iz piletine, a potrebni su samo viljuška i papirni ubrus.

„Naučila sam nešto nedavno i mislim da je jako cool pa sam odlučila podeliti“, objasnila je na početku videa.

Trik za piletinu sa viljuškom

Kako bi lagano skinula tetivu, Mandy u videu tetivu stavi kroz sredinu viljuške te tetivu uzme papirnim ubrusom. Zatim viljušku brzo povuče prema dole, dok drži tetivu, te cela tetiva se izvadi iz piletine u nekoliko sekundi.

Njen video pogledan je više od 4,5 miliona puta, a ljudi su bili oduševljeni njenim savetom, piše Daily Mail.

„Ovo je odlično! Inače uvek bacim pola mesa kada pokušavam izrezati celu tetivu i tako je izvaditi“, glasio je jedan komentar. „Upravo si mi promenila život“, komentarisala je jedna korisnica. „Totalno sam oduševljena. Inače ne kupujem pileća prsa jer ne znam kako s tetivom“, otkrila je jedna korisnica.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com