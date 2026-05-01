Nemojte nikako da sadite ovo drveće u dvorištu, kažu da donosi tugu i nesreću

Drveće u dvorištu oblikuje energiju doma, a određene vrste važe za magnete loše sreće. Saznajte koje sadnice treba da izbegavate.

Kada planirate drveće u dvorištu, estetika i hladovina nikada ne bi smeli da budu jedini kriterijumi. Stara narodna verovanja jasno definišu koje vrste crpe energiju i prizivaju loše događaje, dok botaničari dodaju da isto to drveće često loše utiče na temelje kuća.

Koje drveće u dvorištu donosi nesreću?

Prema starim verovanjima, tužna vrba, orah i tuja privlače tugu, bolest i lošu energiju u dom. Ove vrste se tradicionalno vezuju za groblja i žalost, zbog čega njihova sadnja u neposrednoj blizini kuće nije preporučljiva.

Zbog čega su vrba i tuja magneti za tugu

Tužna vrba svojim spuštenim granama estetski fascinira posmatrače, ali se u mnogim kulturama duboko smatra simbolom velike žalosti. Njen padajući oblik direktno podseća na suze. Stari slovenski narodi čvrsto su verovali da u kući uvek vlada očaj ukoliko se ovakva vrsta posadi previše blizu ulaznih vrata. Sa druge strane, tuje se masovno kupuju radi brze ograde i privatnosti. Ipak, one su kroz istoriju bile poznate kao sadnice za groblja. Ukoliko ih previše grupišete oko prozora, stvorićete tamnu, tešku barijeru koja konstantno blokira slobodan protok pozitivne energije. Pogrešna sadnja drveća ovog tipa unosi nemir u svakodnevicu ukućana.

Velika stabla u bašti traže poseban oprez

Orah pruža izuzetan hlad tokom vrelih letnjih meseci i daje prilično ukusne plodove. Međutim, njegova senka je izuzetno teška, a lišće ispušta specifične hemikalije koje uspešno ubijaju okolne biljke. Verovanje kaže da orah apsolutno ne sme da stoji blizu temelja jer će ukućani gubiti snagu kako on raste. Pored praznoverja, postoji i čist logičan razlog za ovakav stav. Njegov izrazito agresivni korenski sistem veoma lako podiže beton i cevi, dok teška senka oraha uništava svaku šansu za lep i zelen travnjak ispod moćne krošnje.

Breza i četinari kradu sunčevu svetlost

Breza je prelepa i veoma elegantna, ali se u određenim planinskim regionima smatra drvetom koje priziva nemirne duhove. Ako baš želite njenu belu koru da posmatrate kroz prozor, smestite je isključivo izvan glavne ograde. Slično pravilo strogosti važi za razne borove i smrče. Iako fantastično mirišu, smola i iglice koje opadaju brzo stvaraju kiselu podlogu na kojoj ništa drugo ne uspeva. Zimzeleno ukrasno drveće tik uz zidove kuće krade sunce i podstiče jaku melanholiju.

Pre nego što se odlučite za prolećnu kupovinu, izbegavajte sledeće biljke pored kuće:

Tužna vrba zbog snažne viševekovne asocijacije na gubitak, tugu i suze.

Orah zbog otrovnog opalog lišća i dubokog verovanja da crpi ljudsku vitalnost.

Tuje kada se sade u prevelikom broju i formiraju neprobojne zidove.

Borovi i jele koji stvaraju stalnu tamu i ekstremno kiselu zemlju.

Kako birati prave sadnice za vrt

Umesto onih vrsta koje bude sumnju i loše raspoloženje, okrenite se uvek opcijama koje donose radost. Voćke poput jabuke, kruške ili trešnje oduvek su predstavljale autentične simbole za plodnost i napredak porodice. Prilikom svakog planiranja bašte, obavezno razmislite o dugoročnom uticaju rasta na dvorišnu arhitekturu i dnevno osvetljenje prostorija. Pravilno pozicioniranje korena jasno osigurava da vaši kućni zidovi ostanu potpuno netaknuti godinama. Svako drveće u dvorištu menja vibraciju otvorenog prostora, zato pametno birajte šta pušta korenje na vašoj zemlji.

Gde je najbolje posaditi orah?

Orah sadite na samom rubu imanja, daleko od stambenog objekta. Tako koren neće oštetiti temelje, a gusta senka neće gušiti preostale baštenske biljke.

Koje voćne vrste privlače pozitivnu energiju?

Jabuke, trešnje i šljive vekovima se smatraju simbolima blagostanja i plodnosti. Njihova sadnja blizu doma direktno privlači pozitivnu energiju i svakodnevnu radost.

Da li su određene biljke pored kuće zaista opasne?

Zimzelene vrste nisu strogo zabranjene, ali ih treba saditi veoma umereno. Izbegavajte formiranje mračnih zidova koji blokiraju dnevnu svetlost i protok svežeg vazduha.

