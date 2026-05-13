Držite krasulu na ovom mestu u kući da biste maksimalno iskoristili njenu moć za ostvarenje želja

Moć za ostvarenje želja koju nosi krasula u potpunosti zavisi od jedne stvari koju većina ljudi previdi, a to je tačno mesto u domu gde ćete je postaviti. Feng shui stručnjaci tvrde da pogrešan ugao može potpuno blokirati energiju ove biljke, dok pravi kutak može da pojača njen efekat višestruko.

Krasula, poznata i kao drvo novca, vekovima se smatra simbolom napretka i finansijske stabilnosti. Njeni mesnati, okrugli listovi podsećaju na kovanice, a u feng shui tradiciji veruje se da privlači blagostanje u dom.

Ali sama biljka nije dovoljna.

Položaj krasule u vašem domu, kao i način na koji je postavljena, može značajno uticati na to hoće li imati pravi učinak.

Energija prostora prema feng shuiju nije apstraktna priča. Svaki ugao kuće povezan je sa određenim aspektom života, od zdravlja do karijere.

Ako biljku obilja stavite u pogrešnu zonu, njena snaga za privlačenje novca se rasipa.

Gde tačno postaviti krasulu za maksimalan efekat

Prema tradicionalnom feng shuiju, jugoistočni deo kuće ili kancelarije idealna je lokacija za krasulu. Ovaj deo doma naziva se još i „kutak za novac“, pa je prirodno da biljku obilja postavite baš tu.

Da biste tačno odredili jugoistok, stanite u centar prostorije sa kompasom ili aplikacijom na telefonu.

Praktični saveti za pojačavanje energije:

Postavite krasulu na drveni sto ili komodu, nikako na pod

Ispod saksije možete staviti crveni tepih ili podmetač, jer crvena boja aktivira kutak bogatstva

Držite biljku dalje od elektronskih uređaja koji remete energetski tok

Redovno brišite listove vlažnom krpom, prašina blokira protok energije

Koje je najgore mesto za krasulu u kući

Najlošiji delovi kuće u kojima zaista prema feng shui pravilima ne treba držati krasulu jesu kupatilo i „ljubavno područje“, odnosno severozapadni deo kuće.

U kupatilu se energija doslovno „ispira“ kroz odvode, pa svaki novac koji privučete brzo odlazi.

Spavaća soba takođe nije idealna jer biljka ima previše aktivnu energiju za prostor namenjen odmoru.

Da li drvo novca treba da bude na svetlu

Da. Krasula traži svetlo mesto bez direktnog sunca i bez promaje. Ne stavljajte svoje drvo u ugao bogatstva koji je mračan i na promaji i očekujte da će uspeti.

Treba da bude postavljeno na područje koje dobija odgovarajuće osvetljenje.

Mali rituali koji pojačavaju moć za ostvarenje želja

Ako želite da iskoristite punu energiju krasule za privlačenje obilja, dodajte sitne detalje koji u feng shuiju imaju težinu.

Mnogi ljudi u saksiju zakopaju jednu kovanicu ili novčanicu kao simboličan poziv obilju. Drugi vezuju crvenu vrpcu oko stabla, jer crvena boja u istočnjačkoj tradiciji štiti od negativne energije i pojačava namere.

Bitno je i kako ste došli do biljke. Krasula na poklon smatra se srećnijom od one koju ste sami kupili. Ako ste je sami nabavili, ne brinite, posadite je iz reznice prijatelja kome ide dobro u životu, pa će energija biti slična.

Kada drvo novca prestane da raste

Ako vaša krasula vene, gubi listove ili se ne razvija, feng shui to tumači kao znak da je nešto u prostoru blokirano.

Premestite je, prozračite prostoriju i očistite okolinu od nepotrebnih stvari. Čist prostor je preduslov da energija struji.

