Dugme na klimi koje niko ne koristi: Jedan klik rešava buđ, prljavštinu i neprijatne mirise

Klima vam širi neprijatne mirise? Pritisnite ovo dugme na daljinskom i pokrenite proces samočišćenja koji eliminiše buđ i prljavštinu.

Većina ljudi koristi klima-uređaj svakog dana tokom vrelih meseci, ali retko ko zna da postoji dugme na klimi koje bukvalno „diše“ umesto vas.

Dok se borite sa tropskim temperaturama, u unutrašnjosti vašeg uređaja često se odvija prava ekološka katastrofa, a da toga niste ni svesni.

Upravo to dugme, najčešće označeno kao „Clean“, „Active Clean“ ili „iClean“, postalo je pravi hit na društvenim mrežama jer bez majstora rešava probleme koje smo do sada skupo plaćali – uklanja buđ, prljavštinu i one neprijatne mirise koji nas guše čim uključimo hlađenje.

Šta se zapravo dešava unutra?

Kada klima radi, ona skuplja vlagu, prašinu i masnoće. To je savršena podloga za buđ i bakterije koje kasnije udišete.

Kada aktivirate opciju za samočišćenje klime, uređaj pokreće proces koji zvuči kao naučna fantastika: isparivač se naizmenično smrzava i odmrzava, „hvatajući“ svu prljavštinu koju potom eliminiše.

Visoka temperatura na kraju procesa uništava kolonije bakterija i potpuno suši unutrašnjost, sprečavajući da se neprijatni mirisi uopšte razviju.

Kako da ovo dugme na klimi pokrenete za 28 minuta?

Postupak je toliko jednostavan da ćete se zapitati zašto ga niste ranije koristili:

Uverite se da je klima u režimu hlađenja.

Pritisnite taster za čišćenje na daljinskom.

Sačekajte da se na displeju pojavi oznaka „CL“.

Uređaj će narednih 28 minuta obaviti prljav posao umesto vas. Možda ćete čuti blago pucketanje plastike zbog naglih promena temperature – ne brinite, to je znak da se čišćenje klima-uređaja odvija po planu.

Kada se proces završi, klima će se sama ugasiti, a vi ćete udisati vazduh bez onog karakterističnog „ustajalog“ mirisa koji se javlja tokom leta.

Zašto je ovo vaša najbolja investicija u zdravlje?

Redovno korišćenje ove funkcije nije samo stvar komfora, već i zdravlja. Osobe koje pate od alergija ili respiratornih problema osetiće razliku gotovo trenutno.

Osim čistijeg vazduha, samočišćenje klima-uređaja direktno utiče na dugovečnost samog aparata. Manje buđi znači efikasniji rad, a efikasniji rad znači – manji račun za struju na kraju meseca.

Ipak, budite oprezni: nemaju svi modeli identičan raspored tastera.

Kod nekih brendova, ova funkcija na daljinskom se aktivira kombinacijom dugmića. Zavirite u uputstvo svog modela i osigurajte sebi mirno i hladno leto bez dodatnih troškova. Vaša pluća i vaš novčanik će vam biti zahvalni.

