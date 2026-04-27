Dve najbolje metode zalivanja biljaka, biće bujne, dugovečne i cvetaće kao nikad

Zalivanje biljaka na prvi pogled deluje kao najjednostavniji deo brige o njima. Malo vode i sve je rešeno. Da li je baš tako? Ovo su dve najbolje metode zalivanja biljaka, uz ove savete vaše biljke će bujati „kao iz vode“.

Svako ko je ikada primetio žuto lišće, trulo korenje ili „tužnu“ biljku uprkos redovnoj nezi zna da stvari nisu tako jednostavne. Istina je da biljke verovatnije pate od previše vode nego od premalo.

Ako želite da vaše sobne biljke budu zdrave, bujne i dugovečne, ključno je razumeti kako ih pravilno zalivati.

Dobre vesti? Ne trebaju vam komplikovane tehnike – dovoljno je savladati dve osnovne metode.

Zalivanje odozgo (klasična metoda)

Ovo je najpoznatiji i najčešće korišćeni metod zalivanja – voda se sipa direktno na površinu zemlje. Iako je brz i praktičan, lako može dovesti do prekomernog zalivanja ako niste pažljivi.

Kako to pravilno uraditi:

Zalivajte polako, ravnomerno po celoj površini zemlje

Koristite kantu sa nastavkom koji raspršuje vodu, a ne jak mlaz

Nakon zalivanja, sačekajte oko 20 minuta i obavezno prolijte višak vode iz posude

Ova metoda je pogodna za većinu sobnih biljaka, ali zahteva malo pažnje i osećaj za meru.

Zalivanje odozdo

Poznata i kao metoda „kupanja“, ova tehnika podrazumeva da biljka crpi vodu kroz koren – tačno onoliko koliko joj je potrebno.

Biljke kao što su:

orhideje

kalateje

afričke ljubičice

Kako se to pravilno radi

Stavite biljku u vodu tako da dno saksije bude potopljeno

Ostavite da odstoji 15 do 30 minuta

Izvadite biljku i dobro je ocedite pre nego što je vratite na mesto

Savet stručnjaka

Bez obzira na metodu, jedno pravilo važi za sve: biljke ne vole da stoje u vodi.

Prilikom zalivanja odozgo, kada voda prođe kroz supstrat, treba sačekati oko dvadeset minuta, a zatim ukloniti višak vode iz posude. Ako se pridržavate ovih pravila, vaše biljke će biti zdrave i srećne, rekao je stručnjak za biljke Dejan Dragičević na svom profilu o plantageniji.

