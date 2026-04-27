Dve najbolje metode zalivanja biljaka, biće bujne, dugovečne i cvetaće kao nikad

Zalivanje biljaka na prvi pogled deluje kao najjednostavniji deo brige o njima. Malo vode i sve je rešeno. Da li je baš tako? Ovo su dve najbolje metode zalivanja biljaka, uz ove savete vaše biljke će bujati „kao iz vode“.
Svako ko je ikada primetio žuto lišće, trulo korenje ili „tužnu“ biljku uprkos redovnoj nezi zna da stvari nisu tako jednostavne. Istina je da biljke verovatnije pate od previše vode nego od premalo.
Ako želite da vaše sobne biljke budu zdrave, bujne i dugovečne, ključno je razumeti kako ih pravilno zalivati.
Dobre vesti? Ne trebaju vam komplikovane tehnike – dovoljno je savladati dve osnovne metode.
Zalivanje odozgo (klasična metoda)
Ovo je najpoznatiji i najčešće korišćeni metod zalivanja – voda se sipa direktno na površinu zemlje. Iako je brz i praktičan, lako može dovesti do prekomernog zalivanja ako niste pažljivi.
Kako to pravilno uraditi:
- Zalivajte polako, ravnomerno po celoj površini zemlje
- Koristite kantu sa nastavkom koji raspršuje vodu, a ne jak mlaz
- Nakon zalivanja, sačekajte oko 20 minuta i obavezno prolijte višak vode iz posude
Ova metoda je pogodna za većinu sobnih biljaka, ali zahteva malo pažnje i osećaj za meru.
Zalivanje odozdo
Poznata i kao metoda „kupanja“, ova tehnika podrazumeva da biljka crpi vodu kroz koren – tačno onoliko koliko joj je potrebno.
Biljke kao što su:
- orhideje
- kalateje
- afričke ljubičice
Kako se to pravilno radi
- Stavite biljku u vodu tako da dno saksije bude potopljeno
- Ostavite da odstoji 15 do 30 minuta
- Izvadite biljku i dobro je ocedite pre nego što je vratite na mesto
Savet stručnjaka
Bez obzira na metodu, jedno pravilo važi za sve: biljke ne vole da stoje u vodi.
Postoje dve najbolje metode koje biljke posebno vole – potapanje i klasično zalivanje. Potapanje je idealno za orhideje, kalateje i afričke ljubičice i obično traje 15 do 30 minuta. Nakon toga, važno je dobro ocediti biljku.
Prilikom zalivanja odozgo, kada voda prođe kroz supstrat, treba sačekati oko dvadeset minuta, a zatim ukloniti višak vode iz posude. Ako se pridržavate ovih pravila, vaše biljke će biti zdrave i srećne, rekao je stručnjak za biljke Dejan Dragičević na svom profilu o plantageniji.
