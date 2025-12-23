Džaba vam i soda i sirće: Samo 1 obična stvar iz frižidera otpušava sudoperu kao od šale

Pustite sodu i sirće, ne rade. Uzmite ovo iz frižidera jer provereno otpušava sudoperu kao od šale i štedi vam pare za majstora.

Dosta vam je sode i sirćeta koji ne pomažu? Ova stvar iz frižidera otpušava sudoperu kao od šale i rešava vas muka za minut.

Da li pri ruci imate kockice leda? Ako ih imate, vaša sudopera će vam biti zahvalna. Kako bi kuhinja ostala besprekorno čista, važno je obratiti pažnju na mesta koja često zanemarimo – poput odvoda. Upravo tu se nakupljaju ostaci hrane, masnoća i neprijatni mirisi.

Led i so: Kombinacija koja spasava stvar

Nedavno se na TikToku pojavio trik koji je osvojio milione pregleda: sve što vam treba jesu kockice leda i malo soli. Ubacite ih direktno u sudoperu, pustite vodu i gledajte kako se odvod osvežava, dezinfikuje i – otpušava sudoperu kao od šale.

Bez hemikalija, bez ribanja, bez muke!

Kako se izvodi ovaj trik?

Ovaj trik zahteva samo nekoliko jednostavnih koraka: prvo, u sudoperu stavite ili prospite kockice leda. Ako imate opciju, uključite i mašinu za mlevenje otpadaka hrane u sudoperi. Ukoliko nemate, dovoljno je sipati vrelu vodu. Možete koristiti toplu vodu direktno iz slavine ili prethodno zagrejanu vodu koju sipate u sudoperu.

Ovaj jednostavan proces će eliminisati sve neželjene mirise koji dolaze iz odvoda sudopere.

Da biste održali svoju sudoperu i odvode čistima, izbegavajte bacanje jajašca i kore krompira u sudoperu.

@dm3lt I swear I didn’t think anything from TikTok would ever actually work ♬ original sound – Desiree

Zaboravite na majstore i hemiju

Najbolja stvar kod ovog trika je što je potpuno bezbedan za vaše cevi, za razliku od agresivnih sredstava koja ih s vremenom nagrizaju. Ako jednom nedeljno uradite ovo preventivno, zaboravićete šta znači zapušena sudopera.

Sledeći put kada voda krene da se vraća, ne paničite i ne tražite broj vodovoda. Otvorite zamrzivač, uzmite kockice leda i gledajte kako ovaj trik otpušava sudoperu kao od šale.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com