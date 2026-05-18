20 godina nije ni plevio ni đubrio baštu, a iz zemlje vadi džakove krompira: Njegova metoda je hit

Vadi džakove krompira iz bašte koju 20 godina nije plevio ni đubrio. Pogledajte metodu zbog koje baštovani bacaju motike.

Iz zemlje vadi džakove krompira, a dve decenije nije ni motiku uzeo u ruke. Bez plevljenja, bez đubriva, bez kopanja. Zvuči kao bajka, ali ovaj baštovan iz sibirskog sela Šušenskoje pokazuje da je moguće.

U kraju gde leti termometar pokazuje 45 stepeni, a zimi pada do minus 45, on bere paradajz, šargarepu, papriku i bobičasto voće u količinama o kojima drugi baštovani sanjaju.

Njegova tajna nije čudo, već metoda koju zovu pametno baštovanstvo.

Prirodi treba pomoć

Pristup ovog čoveka svodi se na jednu rečenicu. Priroda zna svoj posao, samo joj ne smetajte. Pametno baštovanstvo poslednjih godina osvaja Evropu jer štedi vreme, kičmu i novac.

Manje rada, više rezultata.

Umesto stalnog prekopavanja, cilj je napraviti ekosistem koji se sam obnavlja. Takvo tlo zadržava vlagu, traži manje zalivanja, guši korov i hrani gliste koje rade umesto vas. Zemlja iz godine u godinu postaje bogatija, a ne siromašnija kao kod klasičnog kopanja.

Uske leje i sorte koje vole vaše dvorište

Zamjatkin tvrdi da pola posla obavite kada izaberete pravu sortu. One koje su navikle na vaše tlo i klimu daće rod i kada druge podbace.

U njegovoj bašti leje su široke samo 80 centimetara, a staze između njih punih metar. Svaka biljka diše i dobija svetlo.

Tokom maja prekriva leje opalim lišćem, pokošenom travom i polurazloženim granama, pa preko svega baci tanak sloj zemlje.

Gliste zatim ulaze u akciju i prave strukturu kakvu nijedna mašina ne može da napravi.

Malč kao tajno oružje za džakove krompira

Za njega je malčiranje najvažnija stvar u celoj priči. Pokošena trava radi tri posla istovremeno: čuva vlagu, hrani zemlju i guši korov pre nego što izbije.

U avgustu već priprema nove leje, slažući slojeve trave i zemlje kao tortu.

Do kraja zime tlo je spremno za sadnju. Krompir ide direktno u leje pune malča i odatle stižu oni famozni džakovi krompira koji su selu donele slavu.

Bez prskanja, bez veštačke hrane.

Plastika protiv jutarnje rose

Trik koji deluje smešno jednostavno, a rešava polovinu problema u bašti. Svake večeri prekrije osetljive leje običnom plastikom. Razlog? Jutarnja rosa pada na lišće i pravi idealne uslove za plamenjaču i druge bolesti.

Ovu zaštitu koristi kod paradajza, paprika, krastavaca i krompira. Suvo lišće ujutru znači zdrava biljka uveče.

Mnogi baštovani godinama troše novac na fungicide, a rešenje stoji u garaži.

Zašto ova metoda za krompir postaje hit

Zamjatkinov sistem privlači ljude jer obećava nešto što klasično baštovanstvo ne nudi. Bogat rod uz minimum truda. Leje koje se ne kopaju, malč koji štiti tlo i prirodni procesi koji rade dok vi pijete kafu na terasi.

Najveći otpor dolazi od navike. Generacije su nas učile da bašta mora da se prekopa, naprska i prepleve tri puta letnje. Ova metoda kaže suprotno i, što je najgore za skeptike, daje džakove krompira kao dokaz.

