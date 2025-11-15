Ekspertkinja za čišćenje tvrdi: „Ovo je jedini način da uklonite buđ sa bilo koje površine u kući“

Buđ u domu nestaje tek kada uklonite njen koren, a ne samo tamne mrlje na površini. Rešenje je prirodno, dostupno i deluje brže nego što mislite.

Plesan u domu nije samo estetski problem – ona ugrožava zdravlje i uništava zidove. Dobra vest je da postoji jednostavan, ali jedini ispravan način da uklonite buđ sa bilo koje površine u kući tako da se više ne vraća.

Kako je hladnoća na otvorenom sve veća, naši domovi postaju topliji i vlažniji, što dovodi do pojave buđi na prozorima, zidovima i pločicama. Međutim, prema rečima kućnih gurua, nema potrebe za uzbunom. Oni sugerišu da „pravi način“ za uklanjanje buđi sa bilo koje površine zahteva samo dva jednostavna sastojka koja većina ljudi već ima u svojoj kuhinji.

Zašto obična sredstva ne pomažu

Možda ste probali da ribate plesan deterdžentom ili da je prekrečite. Problem je što plesan tada samo privremeno nestane – ali se ubrzo vraća. Razlog je jednostavan: spore ostaju u zidovima i nastavljaju da se šire čim se pojavi vlaga.

Jedini ispravan način uklanjanja plesni

Stručnjaci za čišćenje naglašavaju da je prvi korak uklanjanje izvora vlage – bez toga nema trajnog rešenja. Zatim dolazi ključni trik: koristite rastvor sode bikarbone i sirćeta.

Soda bikarbona prodire u pore zida i neutralizuje spore.

Sirće deluje kao prirodni antiseptik i sprečava novo širenje.

Kombinacija ova dva sredstva daje brze i vidljive rezultate – zid postaje čist, a miris svež.

Kako to uraditi korak po korak

Pripremite rastvor : u litru tople vode dodajte pola šolje sode bikarbone i pola šolje sirćeta.

: u litru tople vode dodajte pola šolje sode bikarbone i pola šolje sirćeta. Nanesite na zid : koristite sprej ili sunđer i dobro natopite površinu.

: koristite sprej ili sunđer i dobro natopite površinu. Ostavite da deluje : minimum 30 minuta – to je vreme potrebno da rastvor prodre u pore.

: minimum 30 minuta – to je vreme potrebno da rastvor prodre u pore. Obrišite i osušite: čistom krpom uklonite ostatke i obavezno osušite zid.

Bonus savet

Ako tražite način da uklonite buđ i sprečite povratak plesni, postavite odvlaživač vazduha ili redovno provetravajte prostorije. Na taj način eliminišete vlagu – a bez vlage nema plesni.

Uklanjanje plesni nije borba koju stalno gubite. Kada uklonite vlagu i primenite rastvor sode i sirćeta, dobijate trajno rešenje. Vaš dom postaje zdrav, čist i bez neprijatnih mrlja – a Vi konačno možete da odahnete.

