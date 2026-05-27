Zalijte biljke ovim jednom mesečno i terasa će eksplodirati od cvetova

Zaboravite na skupu hemiju. Uz ovaj kućni trik, vaše omiljeno cveće će ojačati, a terasa će eksplodirati od cvetova za kratko vreme.

Kada krenu topli dani, balkoni i terase pretvaraju se u male oaze pune muškatli, petunija, begonija i drugog cveća. Ipak, svako ko voli biljke zna koliko ponekad ume da bude teško održati ih bujnim, zdravim i punim cvetova tokom celog proleća i leta. Uz mali trik sa prirodnim sastojcima, vaša terasa će zaista eksplodirati od cvetova, a komšije će zastajati da vide u čemu je tajna vašeg uspeha.

Zbog toga ljubitelji cveća stalno tragaju za prirodnim trikovima koji mogu pomoći biljkama da bolje napreduju bez skupih preparata i hemije.

Poslednjih godina posebnu pažnju privukao je jedan neobičan saveznik iz kuće – ricinusovo ulje.

Zašto ricinusovo ulje prija biljkama?

Iako ga većina povezuje sa negom kože i kose, ricinusovo ulje može biti korisno i za biljke kada se pravilno koristi. Baštovani tvrde da male količine ovog ulja mogu pomoći jačanju korena, podstaći rast novih listova i doprineti intenzivnijem cvetanju.

Ricinusovo ulje sadrži ricinolnu kiselinu, vitamin E i korisne masne kiseline koje mogu pomoći biljkama da lakše apsorbuju hranljive materije iz zemlje i bolje podnose visoke temperature i sušu.

Mnogi ga koriste i kao prirodnu pomoć protiv pojedinih štetočina jer njegov miris može odbijati insekte i druge neželjene goste u vrtu.

Dodatno, ovo ulje stvara zaštitni film oko čestica zemljišta, sprečavajući brzo isparavanje vlage, što je ključno za biljke u saksijama tokom vrelih julskih dana.

Važno upozorenje – nikada ga ne koristite direktno

Stručnjaci upozoravaju da ricinusovo ulje nikada ne treba sipati direktno u zemlju ili na biljku jer može oštetiti koren i sprečiti ga da „diše“. Zato se uvek koristi strogo razblaženo. Ako se pridržavate ove mere, biljke će imati snage da eksplodiraju od cvetova, jer koren postaje sposoban da izvuče maksimum iz supstrata koji je često iscrpljen nakon prolećnog cvetanja.

Kako se pravi prirodna prihrana?

Sastojci:

1 litar mlake odstajale vode ili kišnice

1 kašičica ricinusovog ulja

po želji 1 kašičica meda (med deluje kao prirodni stimulator koji hrani korisne mikroorganizme u zemlji)

Priprema:

Sipajte vodu u flašu, dodajte ricinusovo ulje i dobro promućkajte kako bi se sastojci povezali. Ako želite dodatnu hranljivu mešavinu, možete dodati i malo meda pa sve ponovo promešati. Važno je da voda bude mlaka, jer hladna voda iz vodovoda može izazvati šok kod osetljivijih biljaka.

Kako se koristi?

Rastvor sipajte direktno u zemlju, oko korena biljke. Važno je da ne prelivate listove i cvetove jer u kombinaciji sa jakim suncem može doći do oštećenja biljke. Tokom proleća i leta dovoljno je koristiti ovu prihranu jednom mesečno za sobne i balkonske biljke, dok cveće u dvorištu može da se zaliva i na svake dve nedelje.

Kod manjih saksija dovoljne su dve do tri kašike rastvora, dok većim biljkama možete dodati najviše jednu šolju.

Kojim biljkama najviše prija?

Ovu prirodnu prihranu posebno vole:

muškatle

petunije

begonije

ruže

zelene sobne biljke koje sporije rastu

Ipak, kao i kod svake prihrane, najvažnija je umerenost. Previše dodataka može imati suprotan efekat i opteretiti biljku. Zato mnogi iskusni ljubitelji cveća tvrde da upravo male, ali redovne količine često daju najlepše rezultate.

Ako budete dosledni i pratite ovaj ritam dohrane, videćete kako će vaše saksije za kratko vreme eksplodirati od cvetova, pretvarajući vaš balkon u najlepši kutak u kraju.

