Evo gde jelka treba da vam stoji u sobi ako želite sreću i blagostanje u 2026. godini

Otkrijte gde jelka treba da vam stoji da biste u dom prizvali sreću, ljubav i blagostanje u celoj 2026. godini. Ukrasite je po Feng Šui pravilima.

Ukoliko mislite da je potpuno svejedno gde ćete staviti novogodišnju jelku i kako ćete je ukrasiti, varate se! Mesto za jelku je po feng šuiju od izuzetne važnosti jer će doneti harmoniju u dom.

Stavite je ovde i prizovite novac

Zimzeleno drvce simbolizuje dugovečnost i prijateljstvo. Prema sertifikovanim feng šui praktičarima, trouglasti oblik novogodišnje jelke smatra se simbolom vatre, a najbolje mesto za ovaj simbol je u sobi koja zauzima gornji levi ugao vaše kuće.

Taj prostor smatra se „površinom bogatstva“, a trouglasti oblici i predmeti sastavljeni od drveta su naročito snažni. Postavljanje jelke na ovom mestu privući će bogatstvo i prosperitet u vaš dom.

Takođe, dobra mesta za novogodišnje jelke su generalno svi uglovi vašeg doma ili centralni deo kuće, gde će se stabilizovati energija tokom u ovom užurbanom delu godine.

Pravilo boja po stranama sveta:

Sever: Ukrasite je staklenom dekoracijom plave, bele, srebrne i zlatne boje.

Zapad ili severozapad: Jelka bi trebalo da bude u belim, srebrnim, zlatnim i žutim tonovima, a nikako crvenim.

Jugozapadni ili severoistočni deo doma: Povoljna je dekoracija u žutim i crvenim tonovima i puno keramičkih ukrasa, dok se bela i srebrna boja ne preporučuju.

Ovo su mesta koja kradu sreću

Gde god da stavite vašu jelku, pobrinite se da ne blokirate protok či energije kroz vaš životni prostor. Jelka ne sme da bude postavljena na mesta koja blokiraju protok či energije – kroz prednji ulaz ili preblizu vratima.

Možda ćete morati da preuredite prostor u sobi u kojoj će vam biti jelka. Ako to učinite, budite sigurni da nameštaj neće blokirati prostor za hodanje ili protok či energije. A nije loše da premestite neke komade nameštaja u drugu prostoriju za vreme praznika kako biste omogućili ovoj energiji da slobodno teče kroz prostor. Zapamtite, kada vaš dnevni boravak ili porodična soba bude prepuna božićnim poklonima, članovima porodice i prijateljima, prostor će biti u još većem haosu.

Feng šui savetuje da jelku ne držite:

U hodniku ili sobi gde može da blokira prolaz.

U području gde će ometati protok či energije.

Previše blizu izvora toplote ili kamina, gde može da izazove požar ili da se osuši brže.

Koje boje donose mir u kuću, a šta tera svađu?

Kako bismo doprineli kvalitetnijoj povezanosti porodice, poželjno je da svaki član postavi barem jedan ukras na jelku budući da tim činom postavlja i svoju ličnu energiju.

Za postizanje pozitivnog raspoloženja za prazničnu dekoraciju kuće treba da koristite puno tamnozelene boje. Takođe, u kući je prisutna prevelika količina energije vatre (zapaljene sveće, sveprisutna crvena boja i ukrasna rasveta) koja doprinosi svađama i nervozi, a tamnozelena boja je uspešno upija. Zimzelene grančice, venčići, dekoracija i zeleni stolnjaci odlično balansiraju energiju prostora.

Za prijatnu atmosferu svakodnevno zapalite aromatičnu lampicu s uljima mandarine, pomorandže, limuna ili cimeta.

Nemojte da izbegavate svetleće i svetlucave ukrase. Vatra simbolizuje slavu i ugled, a lampice simbolično predstavljaju vatru.

Kako biste poboljšali zdravlje, božićnu zvezdu ili neko drugo živo cveće zasađeno u zemlji držite na sredini prostorije.

Ukrasne anđele stavite levo od ulaznih vrata. Na taj način osiguraćete pomoć dragih ljudi.

U desni ugao, suprotan od ulaznih vrata, stavite dve mirisne ili ukrasne sveće. Na taj način osiguraćete praznike pune ljubavi i razumevanja. Najbolje boje za sveće su žuta, ružičasta i crvena.

Oživite svoj dom svežim bojama i ugodnim mirisima. Iza vaze s cvećem postavite ukrasno ogledalo kako bi se lepota duplirala.

Glavna rasvetna tela ne bi trebalo da budu previše jaka.

Dodajte jastuke ili neke druge okrugle predmete koji će pomoći protoku pozitivne energije.

Pozovite paran broj gostiju.

Ne postavljajte drage goste da sede u blizini vrata. Ko sedi prvi do izlaza, uvek prvi odlazi.

Dopustite deci da uživaju i što manje vičite.

Novogodišnja jelka je mnogo više od ukrasa – ona je snažan magnet za sreću. Primenom ovih jednostavnih Feng Šui saveta, osigurali ste da vaša jelka ne samo da izgleda prelepo, već da aktivno radi za vas, privlačeći sreću, blagostanje i stabilnost u svaki kutak vašeg života.

Postavite je u zlatni ugao, izbegnite mesta koja blokiraju Či i uđite u 2026. godinu sa energijom koja donosi samo najbolje!

