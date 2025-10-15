Evo kako da odmah prepoznate najslađu mandarinu na pijaci

Mandarine su jedno od omiljenih sezonskih voćki, posebno tokom jeseni i zime. Njihova sočnost i prirodna slatkoća čine ih savršenim izborom za užinu ili dodatak jelima i desertima. Ipak, nije svaka mandarina jednako ukusna – postoje jasni znakovi koji otkrivaju da li je plod sladak i sočan.

Boja kore

Mandarine sa tamnijom, jednolično narandžastom korom obično su slađe i zrelije. Ako plod i dalje ima zelene nijanse, velika je verovatnoća da neće biti dovoljno sočan.

Težina voća

Najbolji pokazatelj sočnosti je težina. Mandarina koja je teža u odnosu na svoju veličinu gotovo uvek znači da je puna soka, dok lagane mandarine često imaju više belog, vlaknastog dela i manje mesa.

Tekstura kore

Glatka i sjajna kora ukazuje na zrelost i slatkoću. Gruba, suva ili naborana kora može značiti da je plod manje sočan ili čak prezreo.

Miris kao vodič

Zrela i slatka mandarina ima intenzivan, voćni miris. Ako nema izražen miris, verovatno nije dovoljno zrela.

Oblik i unutrašnji sloj

Blago spljoštene ili ovalne mandarine obično imaju više mesa u odnosu na koru. Takođe, tanak i mekan beli sloj ispod kore znak je dobre sočnosti, dok debeo i vlaknast sloj ukazuje na manje soka.

Sezonalnost

Mandarine koje su brane u sezoni uvek su slađe i kvalitetnije od onih koje su dugo transportovane ili skladištene. Zato je važno obratiti pažnju na poreklo i vreme kupovine.

Kombinacija boje, mirisa, težine, teksture i oblika gotovo uvek otkriva da li je mandarina sočna i slatka. Uz ove trikove, sledeći put na pijaci ili u prodavnici lako ćete izabrati najbolje plodove.

