Evo kako da prepoznate lažno maslinovo ulje: Većina ni ne sluti da u kuhinji ima samo imitaciju

Mislite da jedete zdravo, a možda se trujete. Saznajte kako da prepoznate lažno maslinovo ulje uz test od 10 sekundi koji svako može da uradi.

Većina ljudi ne zna da koristi lažno maslinovo ulje – evo kako da budete potpuno sigurni u ono što kupujete.

Koliko puta ste izdvojili ozbiljan novac verujući da ulažete u svoje zdravlje, a zapravo ste kući doneli običnu mešavinu jeftinih rafinisanih ulja spakovanu u luksuznu bocu? Nažalost, prevare sa maslinovim uljem su toliko česte da mnogi od nas, a da to i ne znaju, u salatu sipaju sojino ulje obojeno hlorofilom.

Iako prevaranti postaju sve veštiji, priroda se ne može tako lako prevariti.

Postoji nekoliko načina da sami, u svojoj kuhinji, raskrinkate svaku imitaciju i budete sigurni da vaša porodica unosi samo ono najbolje.

Najpouzdaniji test koji ne možete prevariti

Za ovaj test vam ne treba nikakva laboratorija, već samo malo strpljenja i običan frižider. Maslinovo ulje je jedinstveno po tome što se na hladnoći menja. Sipajte nekoliko kašika ulja u običnu staklenu čašu i ostavite je u frižideru da prenoći.

Ako ujutru zateknete zgusnutu, čvrstu masu koja podseća na puter – možete odahnuti. To je jasan dokaz da u rukama imate pravo ekstra devičansko ulje puno zdravih masti.

S druge strane, ako ulje ostane tečno i bistro uprkos hladnoći, budite sigurni da je u pitanju falsifikat koji nema nikakvu lekovitu vrednost.

Iskoristite svoja čula pre nego što upotrebite ulje

Pravo maslinovo ulje možete prepoznati i bez ikakvih testova:

Miris: treba da podseća na travu, maslinu ili sveže voće

Ukus: blaga gorčina ili peckanje u grlu znak su visokog kvaliteta

Podaci o berbi: tražite godinu berbe, a ne samo rok trajanja

Cena: kvalitetno ulje ne može biti sumnjivo jeftino

Ne dozvolite da vas lepa etiketa i marketinški trikovi zavaraju. Kada je u pitanju zdravlje, jedina prava investicija je proverena i prirodna namirnica.

Mali trikovi za pametnu kupovinu

Kada sledeći put budete stajali ispred rafa, obratite pažnju na detalje koje mnogi previđaju. Uvek birajte ulje koje se prodaje u tamnim staklenim flašama, jer svetlost je najveći neprijatelj zdravih sastojaka.

Takođe, potražite na etiketi podatak o kiselosti – on mora biti niži od $0,8$ procenata da bi ulje uopšte smelo da nosi naziv „ekstra devičansko“.

Ako na flaši vidite datum berbe, a ne samo rok trajanja, to je odličan znak da proizvođač stoji iza svog kvaliteta.

