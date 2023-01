Evo šta treba da ubacimo u zamrzivač da bismo smanjili račun za struju

Zimi se potrošnja električne energije uglavnom povećava, a neki od nas to znatno osete i na računu za struju. I, naravno, svi bismo želeli da uštedimo, ali mnogi ne znaju koji uređaji su najveći potrošači.

Verovali ili ne, ali kuhinjski uređaji su ti koji prilično mnogo troše, a ovo se posebno odnosi na zamrzivač i frižider. Stručnjak za štednju je zato objasnio kako bismo mogli da uštedimo.

Prema njegovim rečima, napajanje zamrzivača može da uštedi novac na nekoliko načina. Pre svega, kaže da rad zamrzivača efikasnijim može da učini to što ćemo ga držati punim! Na ovaj način će, kaže on, to i smanjiti račune. Dakle, potrebno je da napunimo zamrzivače, a za to nam čak nije ni neophodna hrana.

“Kada vam je zamrzivač pun, ima manje prostora za ulazak toplijeg vazduha, a predmeti koji se tamo nalaze pomoći će da se ohladi svaki topliji vazduh koji uđe “, kaže stručnjak.

Takođe je dodao i da ljudi ne moraju da kupuju dodatnu hranu da bi im zamrzivači bili puni. U zamrzivač možete da ubacite i druge predmete, kao što su posude sa ledom ili kesice sa vodom.

“Ako nemate dovoljno hrane da ga održite punim, korišćenje stvari kao što su blokovi leda ili kese s ledom mogu da spreče ulazak toplijeg vazduha. Ovi predmeti su efikasni i jeftini. Hrana kojom napunite svoj zamrzivač može pomoći u smanjenju troškova njegovog rada. Organizovanjem vašeg prostora za zamrzavanje, zamrzavanjem ostataka sveže hrane i korišćenjem zamrznutih proizvoda možete smanjiti bacanje hrane i uštedeti novac,” istakao je.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.