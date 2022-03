Evo zašto lale nikada ne treba stavljati u svežu vodu

Već žudite za prolećem? Jedan od načina da skratite čekanje novog godišnjeg doba je da u svoj dom unesete šareni buket prolećnog cveća. Mnogi ljudi biraju lale, koji dolaze u raznim bojama i tako se uklapaju u svaki ambijent.

Kako bi lale ostale sveže što duže, poželjno je slediti nekoliko saveta za njihovu negu. Presudan je postupak promene vode.

Najbitnije je sačuvati staru vodu od tulipana Kad kupite ili u bašti uberete lale, prvi put sigurno napunite vazu svežom hladnom vodom (vodu u vazi natočite samo do visine pet do deset centimetara!), a zatim stavite buket unutra. Ko poznaje lale, zna da oni ne crpe baš malo vode, zbog čega je potrebno s vremena na vreme dolivati svežu vodu. I to je ključna tačka: dopuniti, a ne menjati! Ovde mnogi greše i izliju prvu vodu, a zatim je potpuno nadoknade novom vodom.

Tulipani, međutim, rastu mnogo brže zahvaljujući ovom pojačanju svežine te u skladu s tim ranije venu. Bolje je na vreme preliti svežu vodu preko stare. Dakle, nema ekstremnog povećanja hranjivih materija, ali ni manjka.

