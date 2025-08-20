Evo zašto peškiri nikada ne treba da se suše na suncu

Kako da na najbolji način sačuvate i koristite svoje peškire.

Nepravilno pranje i sušenje peškira može ih učiniti grubim, neudobnim i sa manjom moći upijanja. Jedna od najčešćih grešaka je direktno sušenje na suncu, što oštećuje vlakna i smanjuje mekoću tkanine.

Iako sušenje na suncu deluje kao praktičan način da se peškiri što pre osuše, visoke temperature i UV zraci mogu trajno oštetiti vlakna. Dugotrajno izlaganje sunčevoj svetlosti uklanja prirodnu mekoću, isušuje tkaninu i čini peškire krutim. Osim toga, sunce može izbledeti boje i skratiti vek trajanja materijala.

Kako pravilno prati i sušiti peškire

Ne preterujte sa deterdžentom – previše deterdženta ostavlja ostatke u tkanini i može je dodatno učiniti tvrđom. Koristite umerenu količinu blagih sredstava i izbegavajte omekšivače, jer oni smanjuju moć upijanja peškira.

Pravilna temperatura pranja – peškire je najbolje prati na 40–60°C, zavisno od vrste materijala. Viša temperatura oštećuje vlakna, dok preniska ne uklanja dovoljno bakterija.

Prirodni trikovi za mekoću – dodavanje pola čaše belog sirćeta tokom ispiranja pomaže da se uklone ostatci deterdženta i neprijatni mirisi. Kašika sode bikarbone tokom pranja dodatno omekšava tkaninu i održava svežinu.

Pravilno sušenje – peškire najbolje sušiti na svežem vazduhu, ali u hladu ili na mestu zaštićenom od direktnog sunca. Ako koristite mašinu za sušenje, birajte nižu temperaturu i izbegavajte predugo sušenje.

Na ovaj način vaši peškiri će ostati mekani, mirisni i dugotrajni, spremni za svakodnevnu upotrebu.

