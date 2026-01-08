Fantastična ideja: Ogrebotine na kožnoj obući rešila je genijalnim trikom! (VIDEO)

Trik koji briše sve ogrebotine sa obuće deluje toliko jednostavno da čišćenje nikada nije bilo lakše i prostije

Trikovi sa TikToka preplavili su svet, a mi vam danas donosim jedan efikasan koji briše ogrebotine sa obuće

Neizbežno je da pohabate cipele, da napravite poneku ogrebotinu. Ali, bez obzira na to koliko vodite računa o njima dok hodate, dešava se.

Ali ne očajavajte, jer sve što vam je potrebno za „popravku“ je trik u vidu paste za zube!

Ako je verovati jednoj korisnici TikToku koja je upravo na ovoj društvenoj mreži podelila trik, izgrebanu obuću je moguće sanirati, Ljudi širom sveta su oduševljeni njenim otkrićem.

@jordanicolebird if y’all didn’t know already toothpaste gets them scuffs off the docs real nice ♬ original sound – James

A u čemu je, zapravo, trik? Prstima je utrljala pastu za zube na mesta koja su bila ogrebana i iznošena, a nakon što je obrisala pastu za zube sa površine, njene čizme su izgledale kao nove.

Ali mnogi veruju da pasta za zube deluje samo na lakše, površinske ogrebotine, te da će vam za dublje ogrebotine verovatno biti potreban drugačiji tretman.

Svakako, umesto prstiju, pastu možete da nanosite i pomoću vlažne krpe, trljajući malim, kružnim pokretima, prenosi Prva.rs.

Bonus trik

Danas vam donosimo naš omiljeni trik za čišćenje koji uključuje bananu!

Saznajte kako da očistite kožu i lakirane cipele korom od banane, koja svojim prirodnim uljima i šećerima veoma efikasno uklanja prljavštinu i tvrdokorne naslage.

Čišćenje cipela korom od banane nekome može izgledati sumanuto. Ipak, zapravo je veoma efikasno, posebno ako vam cipele nisu crne ili braon, već obojene.

Počnite tako što ćete oljuštiti zrelu bananu i pojesti je.

Zatim uzmite unutrašnjost kore banane i utrljajte je na cipele. Prirodna ulja i šećeri u kori banane pomoći će vam da uklonite prljavštinu sa vaših cipela, ostavljajući ih sjajnim i mirisnim.

Kada ste istrljali koru od banane na cipele, obrišite sve ostatke suvom krpom. Ako su vam cipele posebno prljave, možete koristiti četku sa mekom dlakom.

Važno je napomenuti da ovaj trik najbolje funkcioniše na kožnim ili lakiranim cipelama, jer ulja u korama od banane mogu da obole ili obezboje druge materijale.

Takođe, obavezno testirajte trik na malom, neupadljivom delu cipela pre nego što ga upotrebite na celoj površini.

