Fantastična ideja: Šveđani se dosetili kako besplatno da se greju!

Šveđani osmislili inovativni projekat koji za grejanje budućnosti. Otkrijte kako ova ideja štedi novac i čuva prirodu.

Šveđani su pronašli način da iskoriste toplotu računara za grejanje domova – inovacija koja bi mogla promeniti budućnost energetike.

Njihov projekat pokazuje kako se tehnologija i ekologija mogu spojiti u praktično rešenje koje donosi uštede i smanjuje emisiju štetnih gasova.

Genijalna ideja iz Švedske

Poznato je da su Šveđani među najnaprednijim narodima kada je reč o ekologiji i održivim tehnologijama.

Naime, u jednom delu Stokholma, tačnije u naselju Skarpnak, gradi se velika baza podataka. Svi koji poseduju računare znaju koliko se zagrevaju, ali sigurno još nikad nikom nije palo na pamet da bi se ta energija mogla iskoristiti u svrhu grejanja kuće!

Šveđani su se upravo dosetili toga i došli na ideju da iskoriste tu inače beskorisnu energiju. Toplotnom energijom računara zagrevaće će oko 30.000 domaćinstava.

Računari, posebno oni u velikim bazama podataka, proizvode ogromnu količinu toplote koja se obično rasipa. Umesto da se energija troši na hlađenje, Šveđani su odlučili da je pretvore u koristan izvor grejanja za domaćinstva.

Kako funkcioniše sistem

Projekat vodi kompanija Fortum, a prema njihovim procenama, toplota iz data centara može da zagreje oko 30.000 domaćinstava. U budućnosti, ovaj model mogao bi da obezbedi grejanje za više od 10% kuća i zgrada u Stokholmu.

Princip rada je sledeći:

Računari tokom rada oslobađaju toplotu.

Specijalni sistemi prikupljaju tu energiju i preusmeravaju je u mrežu daljinskog grejanja.

Toplota se zatim distribuira do domaćinstava, čime se smanjuje potreba za fosilnim gorivima.

Ekološki i ekonomski značaj

Ovaj projekat ima dvostruku korist:

– Ekološku – smanjuje emisiju ugljen-dioksida i doprinosi čistijem vazduhu.

– Ekonomski isplativu – domaćinstva dobijaju grejanje po nižoj ceni, dok grad koristi resurse koji su do sada bili otpadna energija.

Šveđani su poznati po inovacijama u oblasti zelene energije, a ovim potezom dodatno učvršćuje svoju poziciju lidera u održivom razvoju. Gradski većnici planiraju otvaranje još data centara, čime bi se kapacitet sistema značajno povećao.

Budućnost grejanja?

Toplota računara kao izvor grejanja možda zvuči neobično, ali upravo ovakve ideje pokazuju kako kreativna rešenja mogu doprineti boljoj budućnosti. Ako se model pokaže uspešnim, mogao bi da posluži kao primer i drugim državama koje traže načine da smanje troškove i zaštite životnu sredinu.

