Fikus ti ne uspeva? Ovu grešku pravi 90% žena – Da li si i ti među njima?

Misliš da fikus traži samo vodu i svetlo? A ipak ti listovi opadaju, zemlja stoji, a biljka izgleda kao da ti nešto zamera. Nisi sama – ovu sitnicu ignoriše čak 90% žena koje vole biljke, a pravi razliku između fikusa koji vene i onog koji buja.

Fikus – biljka koju svi žele, a malo ko uspe da održi u životu. Ako ti se listovi suše, opadaju ili biljka izgleda kao da se ljuti na tebe, nisi sama. Postoji jedna greška koju pravi čak 90% žena, a ti si možda među njima.

Previše ljubavi – fikus ne voli da ga daviš

Najčešća greška? Preterano zalivanje. Fikus ne voli da mu zemlja bude stalno mokra. Njegovo korenje počinje da truli, a listovi da opadaju. Mnoge žene, iz želje da biljka uspe, zalivaju ga svaki drugi dan – što je za fikus ravno katastrofi.

Kako da znaš da si preterala

Ako primetiš žute listove, mekano stablo ili neprijatan miris iz saksije – vreme je da staneš. Fikus voli da se zemlja osuši između zalivanja. Idealno je da ga zalivaš jednom nedeljno, a zimi čak i ređe.

Svetlost i mesto – fikus je izbirljiv

Fikus ne voli direktno sunce, ali ni tamne ćoškove. Najbolje mu prija difuzna svetlost, blizu prozora, ali bez direktnih zraka. Ako ga stalno pomeraš, može da se „uvredi“ i odbaci listove. Stabilnost mu znači.

Emocionalna klima – da, i to utiče

Verovala ili ne, fikus reaguje na stres u prostoru. Ako si pod tenzijom, stalno u žurbi ili se u kući oseća nervoza – biljka to „oseća“. Nije naučna fantastika, već praksa koju potvrđuju mnogi ljubitelji biljaka.

Rešenje – manje je više

Zalivaj ga ujutru, jednom nedeljno, sa odstajalom vodom sobne temperature. Ne prskaj listove ako je prostor hladan. Ne pomeraj ga često. I da – pričaj mu. Ne moraš da mu pevaš, ali malo nežnosti nikome ne škodi.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com