Fugne u kupatilu ponovo će biti bele kao sneg: Treba vam samo pet minuta i ova 2 prirodna sastojka

Vremenom, usled vlage i drugih faktora, fugne u kupatilu mogu da promene boju, što može biti veoma teško za čišćenje. Osim toga postoji opasnost od plesni.

Iako mnogi preporučuju izbeljivač za čišćenje fuga, soda bikarbona je bolje rešenje. Mnogi ljudi se bore s tim kako da najefikasnije očistite pločica u kupatilu, naročito prljave i često plesnive fuge. Na svu sreću, ekspertkinja za čišćenje Keri Hejl iz Mira Shoversa otkrila je kako lako izbeliti to područje uz pomoć dva sastojka koja verovatno već imate kod kuće.

Fuge bez odgovarajućeg održavanja mogu biti pune buđi ili mrlja koje uzrokuju da poprime ružnu sivu boju. Takođe, zbog nakupljanja šampona i gela za tuširanje, zglobovi mogu dobiti neprivlačnu nijansu žute ili narandžaste.

Keri je otkrio da je čišćenje buđi ili promenjene boje „lakše nego što mislite“. Ona preporučuje upotrebu sode bikarbone i vodonik peroksida za ovo.

Soda bikarbona je efikasan izbeljivač i dezodorans. Pošto je i blag abraziv, možete ga koristiti bez straha da ćete izgrebati pločice. Vodonik peroksid takođe ima neverovatna svojstva izbeljivanja. Kao i izbeljivač, efikasno ubija spore plesni, ali je sigurniji za upotrebu.

Da biste koristili ova dva izbeljivača za fuge u domaćinstvu, pomešajte ih zajedno u posudi da napravite gustu pastu.

