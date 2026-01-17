Gde držite metlu? Ako je na ovom mestu, terate novac iz kuće, bolje je odmah je sklonite

Mnogi greše kada biraju gde držite metlu, a ne slute da to mesto tera pare. Otkrijte tajnu starih verovanja i sačuvajte blagostanje u domu.

Dok svi jurimo za većim zaradama i dodatnim poslovima, rešenje za bolju finansijsku situaciju možda vam bukvalno stoji u rukama – ili u pogrešnom ćošku sobe. Pitanje gde držite metlu nije samo stvar kućne higijene, već ključni faktor koji, prema starim verovanjima, diktira da li će novac ulaziti u vaš dom ili iz njega nepovratno odlaziti.

Iskustva naših predaka govore isto što i drevna kineska veština Feng Šui – predmeti kojima čistimo dom imaju snažnu energetsku moć. Metla ne služi samo za uklanjanje prašine; ona simbolički briše sve pred sobom. Upravo zato, mesto na kojem ona ‘odmara’ nakon čišćenja može biti presudno za energiju blagostanja.

Zašto je važno gde držite metlu?

Ali, prava istina leži u nečemu što niko ne primećuje dok u žurbi ostavlja stvari po kući. Ako se neprestano pitate gde držite metlu i zašto vam novac klizi kroz prste, odgovor je verovatno – iza vrata. Mnogi, vodeći se praktičnošću, ostavljaju metlu upravo iza ulaznih vrata kuhinje ili hodnika. Ovo je kardinalna greška!

Prema verovanjima, ulazna vrata su glavna kapija kroz koju energija novca (Chi) ulazi u vaš život. Ako tu postavite metlu, vi simbolički „terate“ tu energiju napolje pre nego što ona uopšte uspe da uđe i oplemeni vaš prostor. To je kao da ste postavili stražara koji zabranjuje bogatstvu da vas poseti.

Zabranjena mesta za odlaganje

Da biste prekinuli niz loše sreće, morate odmah proveriti gde držite metlu i izbegavati sledeće lokacije:

Iza ulaznih vrata: Kao što smo naveli, ovo je najgore moguće mesto jer direktno blokira priliv finansija.

Pored trpezarijskog stola: Trpezarija simbolizuje obilje i porodični napredak. Prisustvo metle ovde simbolički „briše“ hranu sa stola i donosi nemaštinu.

U spavaćoj sobi: Ovo mesto treba da služi za odmor i ljubav, a ne za simbole čišćenja i uklanjanja, što može doneti trzavice u odnosima.

Gde zapravo treba da stoji?

Rešenje je jednostavnije nego što mislite i ne zahteva renoviranje stana. Tajna je u diskreciji. Metla treba da bude nevidljiva za goste i ukućane kada se ne koristi. Najbolje mesto je ostava, zatvoreni ormar na terasi ili poseban kutak u kupatilu.

Još jedan zlata vredan savet tiče se položaja same metle. Nikada je ne naslanjajte tako da prljavi deo (čekinje) dodiruje pod kada se ne koristi. Okrenite dršku na dole, a četku ka plafonu. Veruje se da ovaj položaj čuva sreću unutar doma i sprečava da se ona „razlije“ po podu i nestane.

Ovo nije samo praznoverje, već način da unesete red i poštovanje prema svom životnom prostoru. Ne čekajte sutra. Proverite još večeras gde držite metlu, pomerite je na skriveno mesto i okrenite je ka gore. Možda ćete se iznenaditi koliko brzo se energija u domu može promeniti u vašu korist!

