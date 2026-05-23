Zmije se najčešće kriju u ovom delu kuće – a ljudi ga gotovo nikada ne proveravaju

Gde se zmije kriju u kući? Prvo mesto nije podrum, već ćošak u kuhinji koji nikad ne gledate! Saznajte gde vas vreba opasnost.

Ako vas zanima gde se zmije kriju kad uđu u stan, prvi sumnjivac nije podrum ni tavan. To je 30 centimetara prostora iza vašeg frižidera, mesto koje skoro niko ne pomera mesecima.

Topao motor, malo vlage od kondenzacije i mrak preko cele godine, idealan paket za hladnokrvnog gosta.

Zašto baš taj ćošak, a ne podrum

Zmije ne ulaze u kuću da bi vas prepale. Traže stabilnu temperaturu, a kondenzator iza frižidera radi non-stop i greje vazduh oko zida.

Dodajte kapljice vode koje se skupljaju u posudici i tanki sloj prašine pun mrvica, dobijate mikroklimu koja je za njih bolja od bilo koje rupe u dvorištu.

Tu obično ima i sitnih glodara. Miševi se sklanjaju iza bele tehnike iz istih razloga, što znači da je iza frižidera ne samo sklonište nego i restoran.

Kad zmija jednom otkrije takvo mesto, vraća se.

Gde se zmije kriju u stanu, a niko ne gleda

U panelki ili starijem stanu kritičnih tačaka ima više nego što mislite. Iza zamrzivača u ostavi, ispod sudopere gde cev ulazi u zid, oko kotla u kupatilu, iza mašine za veš. Svako mesto gde topla cev prolazi kroz zid sa spoljnim otvorom je potencijalni prolaz.

Greška broj jedan. Većina nas misli da je dovoljno zatvoriti ulazna vrata i prozore. Zmija od 40 centimetara prolazi kroz otvor širine olovke, a vi taj otvor ne vidite jer je zaklonjen aparatom koji niste pomerali od selidbe.

Kako prepoznati da imate nezvanog stanara

Najjasniji znak je svlak, providna koža koja se zadržava uz zid ili iza ormarića. Suva je, gotovo papirnata, i lako je primetite kad pomerite frižider.

Drugi znak je tiho šuštanje noću iza bele tehnike, koje mnogi pripišu mišu ili daskama parketa.

Obratite pažnju i na sitne tragove na prašini iza aparata. Zmije se kreću uz ivice prostorija jer im to daje osećaj sigurnosti, retko će preći nasred sobe.

Ako redovno nalazite uginule insekte na netipičnim mestima, neko ih lovi.

Šta uraditi ako ugledate zmiju u kući

Ne pravite nagle pokrete i ne pokušavajte sami da je hvatate ako niste obučeni. Otvorite najbliža vrata ka dvorištu ili balkonu i pustite je da sama izađe.

Pozovite vatrogasce ili lokalnu službu za hvatanje gmizavaca, pogotovo ako niste sigurni o kojoj vrsti je reč.

Decu i ljubimce odmah izvedite iz prostorije i zatvorite vrata. Nemojte je terati metlom ili štapom jer se može sklupčati i braniti, a u uskom prostoru iza aparata nećete imati prostora da reagujete.

Kako sprečiti da zmija ponovo uđe

Pomerite frižider i zamrzivač jednom mesečno i obrišite prašinu, ostatke hrane i kondenz

Zapušite otvore oko cevi vode, gasa i ventilacije montažnom penom ili silikonom

Rešite se gomila dasaka, starog crepa i kamenja u dvorištu, to su gotova skloništa

Pokosite travu oko temelja kuće, posebno uz severnu stranu gde je vlažnije

Rešite problem miševa, jer dok god ima njih, biće i predatora koji ih jure

Najveći problem nije zmija. Problem je hrana i sklonište koje joj nesvesno nudite u sopstvenoj kuhinji.

Sredite ćošak iza frižidera ovog vikenda i sklonili ste 80 odsto razloga da uopšte uđe.

