Odeća će predivno mirisati nakon pranja: Retko ko zna gde je najbolje staviti prašak za veš

Veš vam više ne miriše? Svi pravimo istu grešku! Saznajte gde staviti prašak za veš za brutalno jak miris (video).

Mnogi se pitaju gde staviti prašak za veš kako bi odeća nakon pranja zadržala onaj prodoran miris svežine, a odgovor bi mogao da vas iznenadi.

Iako većina nas po navici koristi plastične posude na vrhu mašine, istina je da taj metod često ostavlja veš bezmirisnim ili čak punim belih tragova.

Devojka po imenu Beki Marfi redovno deli inovativne savete na TikToku. Ona je izazvala pravu buru tvrdnjom da je pravilno doziranje deterdženta ključ koji nam stalno izmiče. Ova česta greška nas košta i novca i mirišljave odeće, a rešenje je jednostavnije nego što mislimo.

Zašto pregrada nije najbolje rešenje?

Pitanje o najboljem načinu doziranja deterdženta konačno ima odgovor koji je šokirao mnoge. Beki tvrdi da je korišćenje fabričke pregrade zapravo velika greška. Ovakav potez može drastično smanjiti samu efikasnost pranja. Njen savet je jasan – prašak treba staviti direktno u bubanj mašine, odmah uz odeću.

„Šokirana sam koliko ljudi ovo nije znalo“, napisala je ona, dodajući da klasičan način korišćenja može vremenom da ošteti mašinu jer se vlažni prašak nakuplja u cevima i stvara tvrdokorne naslage.

Ovaj trik za mirišljav veš funkcioniše zbog bržeg rastvaranja deterdženta. U samom bubnju, on se mnogo lakše meša sa toplom vodom. Kada je prašak u direktnom kontaktu sa tkaninom, voda brže zapeni. Tako mirisne čestice prodiru duboko u vlakna, a rezultat je intenzivan miris koji danima ispunjava ceo stan.

Pravilno doziranje deterdženta i spas za vašu mašinu

Dok su se u komentarima javili mnogi koji potvrđuju da ovaj metod daje neverovatne rezultate, skeptici se pitaju čemu onda uopšte služe posude na mašinama.

Ipak, praksa pokazuje da je greška sa pregradom za veš u tome što ona često ne povuče sav sadržaj, naročito ako je pritisak vode slab ili ako se prašak „zgrudva“. To dovodi do nepotrebnog bacanja proizvoda i slabijeg učinka čišćenja.

Međutim, ako se odlučite za ovaj jednostavan metod pranja, morate ispoštovati jedno zlatno pravilo.

Ključno je da ne prenatrpate bubanj odećom. Ako je mašina previše puna, prašak neće imati prostora da cirkuliše, što može dovesti do toga da se ne otopi do kraja. Ostavite dovoljno mesta za kretanje odeće i videćete pravu promenu.

Pravilno doziranje deterdženta na ovaj način čuva vaš novac, ali i vašu mašinu. Sada kada znate gde staviti prašak za veš, uživajte u savršenoj svežini nakon svakog pranja.

