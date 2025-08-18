Genijalan trik koji malo ko zna: Mašina za pranje ima sjajnu funkciju zbog koje se odeća brže suši

Kad nemate sušilicu ili je spoljašnja temperatura nepovoljna, sušenje veša može oduzeti mnogo vremena. Ekspertkinja za čišćenje Nikola Luis otkrila je jednostavan kućni trik koji se oslanja na dodatni ciklus centrifuge u vašoj mašini za pranje veša.

Ovaj postupak uklanja znatno više vlage pre nego što rublje okačite, pa mu je potom potrebno mnogo manje vremena da se osuši na vazduhu.

Isprobajte dvostruku centrifugu

Umesto da rublje odmah vešate nakon osnovnog ciklusa pranja, pokrenite još jedan ciklus centrifuge. Ovaj drugi spin ne dozvoljava dodatno dolivanje vode, već izbacuje preostalu vlagu iz tkanine. Rezultat je rublje koje izlazi znatno suvlje i suši se u rekordnom roku.

Protresite pre kačenja na žicu

Pre nego što okačite odeću, lagano je protresite kako biste izravnali nabore i olakšali cirkulaciju vazduha kroz tkaninu. Ovaj korak dodatno ubrzava proces sušenja i smanjuje potrebu za peglanjem kasnije.

Brzo sušenje u zatvorenom

Ako rublje sušite unutra, postavite ga na mesto izloženo sunčevoj svetlosti i otvorite prozore radi bolje ventilacije. Za najbrže rezultate uključite odvlaživač ili jednostavan ventilator koji pojačava protok vazduha i eliminiše vlagu, bez uključivanja radijatora ili gorenja struje sušilice.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com