Genijalna ideja: Sjajan, a izuzetno jeftin, stari trik kako da zimi “utoplite” stan (VIDEO)

Ukoliko imate dosta staklenih površina u stanu, a nemate novca za PVC stolariju, ovo je veoma jednostavan trik pomoću kog ćete utopliti stan

Nemamo svi mogućnosti da pojačamo grejanje, a oni koji imaju nanose štetu kućnom budžetu, zato vam donosimo savet koji možete preduzeti kako bi stan bio topliji, a potrošićete malo para.

Ako uradite ovu jednostavnu stvar, temperatura u stanu će vam biti veća za tri do pet stepeni Celzijusa. Ali, samo ako uspete da odolite jednoj sitnici.

Trik da utoplite stan

Ukoliko imate dosta staklenih površina u stanu ili kući, a nemate novca za novu PVC ili aluminijumsku stolariju, ovo je veoma jednostavan trik pomoću kog ćete sigurno uštedeti na grejanju, a da vam pritom bude toplije.

Sve što treba da uradite jeste da na staklene površine zalepite “pucketavu foliju” (foliju sa vazdušnim mehurićima), prenosi najzena.rs.

U video klipu pogledajte kako to deluje u praksi:

