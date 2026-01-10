Genijalna ideja: Ubedljivo najbolji prirodni deterdžent na svetu košta 0 dinara! (VIDEO)

Dok šetate ulicom, nikada ne biste pomislili da jedan običan jesenji plod može biti moćna alternativa kupovnom deterdžentu.

Današnji deterdženti puni su hemije i svi nastojimo da pronađemo što prirodnije rešenje.

Iako se to čini nemogućom misijom u današnje vreme, verujte, alternative postoje i to u vidu prirodnih plodova.

Naime, dok šetate ulicom, nikada ne biste pomislili da jedan običan kesten može biti moćna alternativa kupovnom deterdžentu.

Naime, da biste sami napravili najprirodniji deterdžent na svetu, sve što vam je potrebno je jedan kesten, jedna tegla i malo vode.

Kako napraviti prirodni deterdžent?

Postupak je jednostavan: jedan kesten narežite na četiri, pet komadića koje ćete staviti u teglu i potom je ostaviti preko noći da odstoji. Ujutru je vaš ekološki besplatni deterdžent spreman za upotrebu. Teglu dobro promućkajte, procedite (kako se ne bi veš mašina pokvarila od ostataka kestena) i sipajte u veš mašinu preko rublja. Ostalo vam je samo da uključite mašinu!

U deterdžent možete dodati i nekoliko kapi esencijalnog ulja kako bi vam veš lepo mirisao.

Tokom noći iz kestena se oslobađa saponin, organska hemijska supstanca koja se često nalazi u sapunima i deterdžentima za pranje.

Neki su, videvši ovaj video, prokomentarisali da već godinu dana koristi ovaj trik i da je odličan za ljude koji imaju problema sa kožom, naročito sa ekcemom. S druge strane, jedan drugi je upozorio da treba biti oprezan sa esencijalnim uljima koja zagađuju reke.

Zato sledeći put kad krenete u šetnju, pokupite nekoliko kestena! Ne samo da će vam uštedeti novac, nego i planetu će učiniti čistijom i lepšom!

