Genijalna primena omekšivača za veš: Kladimo se da niste znali da možete da ga iskoristite i za ovo

Niste znali da omekšivač za veš možete koristiti za čišćenje rerne, brisanje prašine i osvežavanje kupatila. Genijalna primena!

Omekšivač za veš ima 7 genijalnih primena u kući! Rešava vam probleme sa prašinom, čišćenjem rerne i neprijatnim mirisima u kupatilu.

Mnogi obožavaju mirise omekšivača za veš i koriste ga za čišćenje mnogih stvari u kući, kao i za suzbijanje neprijatnih mirisa u kupatilu.

Ovo je sedam načina na koje možete iskoristiti omekšivač za veš u svom domu:

1. Radijatori

Mnogi koriste razređeni omekšivač za veš za čišćenje radijatora. Osim što ćete kvalitetno očistiti radijator, bonus je i što će vam se po sobama širiti miris omiljenog omekšivača.

Radijatore spolja prebrišite mešavinom vode i omiljenog omekšivača za veš.

2. Prašina

Jedan od trikova je i brisanje prašine krpicom natopljenom omekšivačem, posle čega će se svakako manje prašine nakupljati na predmetima, a posebno ako su u pitanju lajsne.

3. Kupatilo

Ukoliko u kupatilu posedujete monoblok sistem za wc šolju, podignite poklopac i sipajte jednu šoljicu (150 ml) omekšivača za veš u vodokotlić. Omekšivač će pasti na dno, a svaki put kada pustite vodu kupatilom će se raširiti prijatan miris.

4. Jastuci

Još jedan od trikova je osvežavanje dekorativnih jastučića ili nameštaja u vašem domaćinstvu, uz pomoć spreja koji sadrži i omekšivač za veš.

Pomešajte dva čepa omiljenog omekšivača za veš u tečnom stanju i jedan čep omekšivača u granulama, a potom dodajte vodu i sve stavite u bocu sa raspršivačem.

Tada jednostavno poprskajte jastučiće i nameštaj, koji će nakon toga biti osveženi i mirisni.

5. Aroma difuzeri

Umesto da svaki put kada vam se osveživači prostora sa štapićima odnosno aroma difuzeri istroše kupujete nove, pokušajte u njih da sipate mešavinu omekšivača za veš i vode.

6. Rešetke iz rerne

Mnogi ljudi imaju problem kada treba da očiste rešetke iz rerne na kojima je zagorela masnoća, ali omekšivač i tu može da bude od pomoći.

Umočite rešetke u mešavinu vruće vode i omekšivača, pa ih nakon nekog vremena izvadite. Masnoću sa rešetki tada ćete mnogo lakše ukloniti.

7. Tepisi

Možda i ne primećujete koliko su prljavi vaši tepisi i stazice dok ih ne pokvasite. Dodavanje omekšivača može im pomoći da ostanu sjajni i mekani posle pranja.

Da bi postigli pun efekat, ljubitelji čišćenja savetuju da ih operete u penušavoj kupki, a zatim protrljate omekšivačem pre nego što ih ostavite da se namaču još 30 minuta.

Videli ste, omekšivač za veš je pravi multipraktik za čišćenje i osvežavanje doma. Upotrebite ove trikove i uživajte u mirisnom i čistom domu, bez mnogo napora.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com