Genijalna tehnika koja će vas oduševiti: Napravite čak 30 ćufti za jedan minut! (VIDEO)

Naravno, biće vam potrebno vreme da „uđete u štos“, ali na kraju ćete i vi lako i brzo da oblikujete ćufte ovom metodom.

Domaćicama nije teško da naprave smesu za ćufte, ali kada dođe onaj deo kada treba valjati jednu po jednu i oblikovati desetine loptica… nema one kojoj to nije najdosadniji deo. Ali, mi imamo trik od minuta

Evo kako da zavolite da pravite ovaj obrok. Uz malo prakse, i vama može ići od ruke, kao u videu koji je oduševio mnoge.

Potreban vam je samo plitki tanjir. Rukom uzmete smesu i istisnete na ivicu tanjira.

Trik za najukusnije ćufte

Mleveno meso postaje neodoljivo sočno ako dodate ovaj sastojak

Postoji milion načina na koje možete da pripremite mleveno meso, a svaka domaćica ima svoju tajnu kako da ono bude što sočnije. Neki dodaju krompir, drugi puter, treći skrob – sve su to provereni trikovi koji daju rezultate. Ali postoji jedan sastojak koji se retko spominje, a pravi neuporedivu razliku. Jeftin je, dostupan i već ga imate u kuhinji. Kada ga dodate u mleveno meso, ono postaje mekano, sočno i puno ukusa – kao iz domaće kuhinje naših baka.

U pitanju je mast – obična svinjska mast koju dodate u mleveno meso pre oblikovanja. Ovaj sastojak jela kao što su ćufte, faširane šnicle, punjene paprike i musake čini neuporedivo sočnijim, mekšim i punim ukusa.

Mast ne samo da poboljšava teksturu, već pomaže da meso zadrži vlagu tokom pečenja. Rezultat? Jelo koje miriše na domaću kuhinju, a topi se u ustima.

