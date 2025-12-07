Genijalni trik koji uklanja miris duvana iz kuće: Kad se zavuče u zidove, samo ovo pomaže

Ustajali miris dima se zavukao u zidove? Postoji genijalni trik koji efikasno uklanja miris duvana iz kuće – i deluje odmah!

Zaboravite provetravanje! Donosimo genijalni trik koji zaista uklanja miris duvana iz kuće i rešava najtvrdoglaviji problem.

Jedan od najtvrdoglavijih mirisa u svakom domu je miris duvanskog dima. I nije važno da li vi pušite ili ne, dovoljno je da se nekoliko gostiju zapali cigaretu u zatvorenom prostoru i cela soba će dobiti onaj ustajali, težak prizvuk koji se uvlači u tkanine, zavese, tepih, čak i zidove. Zimi je to još gore, jer se druženja premeštaju u zatvorene sobe, a prozori ostaju zatvoreni.

Srećom, postoji jednostavan trik koji brzo rešava ovaj problem i ne zahteva nikakve specijalne uređaje ni renoviranje.

Kako se uklanja miris duvana iz kuće?

Britanska blogerka Sophie Hinchliffe često deli savete o održavanju doma, ali jedan stari trik iz njene zajednice postao je apsolutni hit. Jedna žena se požalila da je tek useljena kuća u kojoj živi puna mirisa duvana koji je ostao od prethodnih vlasnika. Ljudi su joj savetovali sve, od krečenja do potpunog renoviranja, ali ništa od toga nije bilo brzo rešenje.

U moru predloga, izdvojio se najjednostavniji: takozvani šećerni sapun za čišćenje zidova. Ovo sredstvo uklanja film od nikotina koji se godinama taloži po površinama i daje rezultat odmah. Preporuka je da se iz sobe izvadi tekstil, zavese, jastuci, prekrivači i tepisi, jer upravo oni najbrže upijaju miris. Tek posle toga vredi čistiti zidove i sve ravne površine.

Pojavili su se i drugi predlozi, poput boja koje blokiraju mirise ili ostavljanja činija sa iseckanim lukom u svakoj prostoriji da „pojede“ neprijatne mirise. Ali većina tih trikova zahteva vreme, a nisu ni naročito prijatni ni praktični.

Za situacije kada vam treba brzo rešenje, najbolji efekat daju tri stvari: posude sa aktivnim ugljem, činije sa sirćetom i nekoliko kapi eteričnog ulja u toploj vodi. Sve tri opcije neutrališu miris, umesto da ga samo prekriju, i deluju već posle pola sata. U kombinaciji sa kratkim provetravanjem, soba dobija čist, suv miris iako ste malopre imali punu prostoriju gostiju koji su pušili.

Ako pušači dolaze često, pripremite ove neutralizatore unapred i držite ih na mestima gde vazduh najviše cirkuliše. Nameštaj će vam biti zahvalan, a kuća će ostati bez onog teškog, zadimljenog prizvuka koji najviše smeta kad svi odu, a prostor utihne.

Recite zbogom ustajalom dimu i podelite ovaj trik sa prijateljima pušačima – biće vam zahvalni!

