Kap ovoga u vodi i prašina nestaje na 10 dana: Muzejski trik za čišćenje kuće koji olakšava i menja sve

Glicerin za čišćenje drži prašinu daleko i do deset dana, baš kao u muzejima. Probajte trik večeras i preskočite svako drugo brisanje.

Glicerin za čišćenje prašine je razlog zašto u muzejima prašina ne pada na eksponate svakog drugog dana. Dovoljna je jedna kap u vodi i površina ostaje čista do deset dana. Zvuči preterano, ali iza toga stoji jednostavna fizika, a ne marketing. Glicerin pravi tanak film koji odbija sitne čestice i statički ih ne privlači nazad.

Ako brišete prašinu svaki drugi dan i i dalje vam se vraća, problem nije u vama. Problem je u tome što obična voda suši površinu i ostavlja je nabijenu statikom, pa prašina sleti za par sati.

Zašto glicerin za čišćenje prašine radi bolje od obične krpe

Suva krpa samo razmaže čestice po vazduhu, a one se vrate. Glicerin u vodi ostavi nevidljiv sloj koji zadržava vlagu i smanjuje statički naboj. Prašina prosto nema za šta da se uhvati. Zato muzeji koriste ovaj metod na policama i vitrinama gde se ne briše često.

Kako se koristi glicerin u vodi za prašinu

Dodajte malo glicerina u posudu sa vodom, umočite krpu i ocedite je. Prebrišite police, komode, ramove i televizor. Ne morate da ispirate. Površine ostaju čiste najmanje deset dana, ponekad i duže ako je prostorija manje prometna.

Blistavi podovi bez tragova

Nekoliko kapi glicerina u kanti sa vodom za pranje poda menja sve. Pod se brže suši, ne ostaju mutni tragovi, a sjaj traje danima. Posebno se vidi na laminatu i pločicama tamnije boje. Nemojte preterati sa količinom, jer previše glicerina ume da napravi blago klizav sloj.

Fleke na odeći koje su delovale nepovratno

Fleke od čaja, kafe i čokolade ne moraju u smeće zajedno sa majicom. Nanesite par kapi glicerina direktno na fleku, dodajte malo soli i napravite kašicu. Ostavite pola sata, pa operite kao i obično. Glicerin omekša mrlju, a so je razbija.

Kožni nameštaj i prozori bez tragova

Izgreban kožni kauč ne mora kod tapetara odmah. Umočite pamučnu krpu u glicerin i nežno prebrišite oštećeno mesto, pa ponovite dva do tri puta. Koža upije glicerin i ogrebotina postane manje vidljiva.

Za prozore napravite smesu glicerina i etil alkohola u odnosu 1:10. Prebrišite staklo i ono ostaje bistro, bez masnih tragova. Prašina se ne hvata nedeljama, čak ni sa spoljne strane.

Šta je tačno glicerin i da li je bezbedan u kući

Glicerin je bezbojna, gusta tečnost bez mirisa, koja zadržava vlagu i koristi se u kozmetici i hrani. U domaćinstvu je netoksičan, ne nagriza površine i ne ostavlja jak miris. Kupuje se u svakoj apoteci, jeftin je i jedna flašica traje mesecima.

Najveća greška je sipanje prevelike količine. Pravilo je jedna kap na čašu vode, ne više. Previše glicerina ostavlja lepljiv film koji privlači više prljavštine nego što je odbija, pa dobijete suprotan efekat od željenog.

A vi, koji vam je deo kuće najveći košmar kad je prašina u pitanju, police, televizor ili crni nameštaj koji sve pokaže?

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