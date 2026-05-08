Golubovi se jedino ovoga plaše: Samo ga stavite na terasu, bežaće glavom bez obzira

Otvorite vrata terase ujutru, a dočeka vas pravi horor film: izmet po stolici, perje u saksiji i ono prepoznatljivo gugutanje koje je počelo u pet sati. Ako vam je dosta toga da svako jutro perete pločice, dobra vest je da postoji način kako oterati golubove bez otrova, skupih sprava i pozivanja deratizacije.
Trik je toliko jeftin da ćete se zapitati zašto niste probali ranije.
Golubovi nisu slučajni gosti
Pre nego što krenete u rat, morate razumeti protivnika. Golubovi se vraćaju na isto mesto jer su ga već „obeležili“ kao sigurnu zonu.
Ako su jednom svili gnezdo na vašoj klima jedinici, mirisom i izmetom šalju signal drugim jatima. Zato samo čišćenje ne pomaže. Morate prekinuti njihovu rutu, a tu na scenu stupaju trikovi za zaštitu balkona od golubova.
1. Aluminijumska folija: Jeftin trik koji preplaši jato
Ovo je metoda broj jedan kada pričamo o tome kako oterati golubove sa minimalnim troškom.
Iscepkajte aluminijumsku foliju na duže trake i okačite ih po ogradi, klima jedinici ili prozorskoj dasci. Sjaj koji baca na suncu i šuškanje na vetru golubovima deluje kao alarm. Oni vid imaju izuzetno razvijen i reflektujuće površine ih dezorijentišu.
2. Šareni elementi koji titraju na vetru
Iznad ograde zategnite tanak konopac i okačite trake od obojenih kesa, stare CD-ove ili plastične vetrenjače. Pokret i odsjaj rade dvostruki posao. Isti efekat daju i napuhani baloni sa nacrtanim „očima“ markerom, jer u njima ptice prepoznaju grabljivca.
3. Miris koji golubovi mrze: Kuhinjski začini kao oružje
Ovo je deo koji većina ljudi preskoči, a najbolje radi. Golubovi imaju slab čulo mirisa, ali jako reaguju na ljutinu. Pomešajte ljutu papriku, biber u zrnu i malo cimeta, pa posipajte po ivicama gde najčešće sleću.
Možete napraviti i prirodni sprej:
- voda
- sirće
- dve kašike ljute paprike
Poprskajte ogradu jednom nedeljno i jato menja adresu. Trikovi protiv golubova bazirani na mirisu rade jer napadaju njihova najosetljivija receptorska mesta na nogama.
4. Plastične bodlje i mreža za uporne slučajeve
Ako golubovi ignorišu sve prethodno, vreme je za teže naoružanje.
Birajte isključivo plastične, tupe šiljke jer metalni mogu povrediti ptice, a vama doneti probleme sa komšilukom.
Postavite ih na ogradu, klima jedinicu i prozorsku dasku.
Ribarska mreža razvučena ispod nadstrešnice fizički zatvara prilaz i tu priča završava.
Greške koje pravite dok pokušavate da oterate golubove
- Hranite ih posredno – mrvice za vrapce završe kod golubova
- Ne čistite izmet odmah, pa se miris zadržava i privlači nova jata
- Koristite samo jednu metodu, umesto da kombinujete dve ili tri
- Zaboravljate na klima jedinicu, koja je njihovo omiljeno gnezdilište
