Golubovi se jedino ovoga plaše: Samo ga stavite na terasu, bežaće glavom bez obzira

Kako oterati golubove sa terase bez hemije i skupih sprava? Ovaj trik je besplatan, a ptice beže već prvog dana.

Otvorite vrata terase ujutru, a dočeka vas pravi horor film: izmet po stolici, perje u saksiji i ono prepoznatljivo gugutanje koje je počelo u pet sati. Ako vam je dosta toga da svako jutro perete pločice, dobra vest je da postoji način kako oterati golubove bez otrova, skupih sprava i pozivanja deratizacije.

Trik je toliko jeftin da ćete se zapitati zašto niste probali ranije.

Golubovi nisu slučajni gosti

Pre nego što krenete u rat, morate razumeti protivnika. Golubovi se vraćaju na isto mesto jer su ga već „obeležili“ kao sigurnu zonu.

Ako su jednom svili gnezdo na vašoj klima jedinici, mirisom i izmetom šalju signal drugim jatima. Zato samo čišćenje ne pomaže. Morate prekinuti njihovu rutu, a tu na scenu stupaju trikovi za zaštitu balkona od golubova.

1. Aluminijumska folija: Jeftin trik koji preplaši jato

Ovo je metoda broj jedan kada pričamo o tome kako oterati golubove sa minimalnim troškom.

Iscepkajte aluminijumsku foliju na duže trake i okačite ih po ogradi, klima jedinici ili prozorskoj dasci. Sjaj koji baca na suncu i šuškanje na vetru golubovima deluje kao alarm. Oni vid imaju izuzetno razvijen i reflektujuće površine ih dezorijentišu.

2. Šareni elementi koji titraju na vetru

Iznad ograde zategnite tanak konopac i okačite trake od obojenih kesa, stare CD-ove ili plastične vetrenjače. Pokret i odsjaj rade dvostruki posao. Isti efekat daju i napuhani baloni sa nacrtanim „očima“ markerom, jer u njima ptice prepoznaju grabljivca.

3. Miris koji golubovi mrze: Kuhinjski začini kao oružje

Ovo je deo koji većina ljudi preskoči, a najbolje radi. Golubovi imaju slab čulo mirisa, ali jako reaguju na ljutinu. Pomešajte ljutu papriku, biber u zrnu i malo cimeta, pa posipajte po ivicama gde najčešće sleću.

Možete napraviti i prirodni sprej:

voda

sirće

dve kašike ljute paprike

Poprskajte ogradu jednom nedeljno i jato menja adresu. Trikovi protiv golubova bazirani na mirisu rade jer napadaju njihova najosetljivija receptorska mesta na nogama.

4. Plastične bodlje i mreža za uporne slučajeve

Ako golubovi ignorišu sve prethodno, vreme je za teže naoružanje.

Birajte isključivo plastične, tupe šiljke jer metalni mogu povrediti ptice, a vama doneti probleme sa komšilukom.

Postavite ih na ogradu, klima jedinicu i prozorsku dasku.

Ribarska mreža razvučena ispod nadstrešnice fizički zatvara prilaz i tu priča završava.

Greške koje pravite dok pokušavate da oterate golubove

Hranite ih posredno – mrvice za vrapce završe kod golubova

Ne čistite izmet odmah, pa se miris zadržava i privlači nova jata

Koristite samo jednu metodu, umesto da kombinujete dve ili tri

Zaboravljate na klima jedinicu, koja je njihovo omiljeno gnezdilište

Koji trik je vama upalio, a koji se pokazao kao bacanje para?

Napišite u komentarima šta je vašu terasu konačno oslobodilo gugutanja u zoru.

