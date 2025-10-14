Golubovi vam prave haos na terasi? Evo kako da ih zauvek oterate ali na human način

Kako se osloboditi golubova koji su odlučili da vaše dvorište ili krov postanu njihova nova staništa?

Evo nekoliko strategija koje vam mogu pomoći:

1. Vodena odbrana: Golubovi ne vole neočekivana iznenađenja sa vodom. Stoga, instalirajte creva ili automatske mlaznice vode koje će ih zaplašiti kad se približe. Ovo je posebno korisno pre nego što počnu da grade gnezda.

2. Reflektujuće prepreke: Golubovi se ne snalaze dobro s bljeskovima i refleksijama. Obesite stare CD-ove ili druge sjajne predmete kako biste ih odbili. Ovaj jednostavan trik može ih zbuniti i oterati s vašeg imanja.

3. Začinski odbijači: Golubovi ne vole mirise jake hrane poput cimeta, bibera ili čilija. Raspršivanje tih začina po zemlji ili viseći vrećice s njima može ih zadržati podalje. Osim golubova, ovo može odbiti i neke druge neželjene posetioce poput mačaka ili lisica.

4. Strašila: Postavljanje strašila u obliku jastreba ili pokretnih predmeta može izgledati smešno, ali za golubove je to upozorenje da bi mogli biti u opasnosti. Redovno menjajte položaj strašila kako bi ostali efikasni.

Pametno kombinovanje ovih strategija može značajno smanjiti prisustvo golubova na vašem imanju ili dvorištu, čineći vaše okruženje manje primamljivim za njih.

