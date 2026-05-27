Koristimo ih svaki dan, ali mnogi ne znaju zbog čega su gorionici na plinskom šporetu okrugli i nije reč o estetici

Gorionici na plinskom šporetu okrugli su iz vrlo konkretnog razloga, a tiče se vašeg ručka i računa. Pročitajte zašto.

Gorionici na plinskom šporetu okrugli su zato što jedino krug može da rasporedi plamen ravnomerno ispod dna šerpe.

Nijedan drugi oblik to ne radi bez gubitaka. Trougao bi pekao samo tri tačke, kvadrat bi grejao uglove gde nema posude. Krug pokriva celu površinu dna, bez praznog hoda i bez vrelih zona koje vam zagore paradajz sos sa jedne strane, dok je sa druge još mlak.

Fizika iza plamena, a ne dizajn

Plin izlazi iz centralne mlaznice pod pritiskom i meša se sa vazduhom u glavi gorionika. Kada taj zapaljivi miks izađe kroz sitne otvore, plamen se širi u svim pravcima jednako.

Krug je jedini oblik gde je svaka tačka ivice na istoj udaljenosti od centra. To znači da plamen ima istu visinu, istu temperaturu i isti dotok kiseonika oko cele šerpe.

Probajte zamisliti pravougaoni plamenik. Ćoškovi bi imali duži put do mlaznice, plamen bi tamo bio slabiji, a sredina ivice prejaka. Dobili biste šerpu koja gori u sredini i ostaje sirova po obodu. Okrugli gorionici rešavaju taj problem geometrijom, ne tehnologijom.

Zašto su i šerpe okrugle, nije slučajnost

Šerpa i plamenik žive u simbiozi. Posude su okrugle jer se metal pod toplotom ravnomerno širi samo u kružnom obliku, bez pucanja na spojevima. Ćoškasta šerpa bi se deformisala već posle nekoliko upotreba. Pošto su posude okrugle, logično je da i izvor toplote prati isti oblik. Plinski plamenik tako greje celo dno, a ne samo deo, što skraćuje vreme kuvanja i smanjuje potrošnju gasa.

Tu je i bezbednost. Kada plamen izlazi iz kruga, on prirodno prati ivicu posude i ne beži postrance. Kod nepravilnih oblika, jezičci plamena lako pobegnu izvan dna šerpe, zahvate ručku ili krpu u blizini.

Koliko zapravo štedite zbog okruglog oblika

Razlika nije zanemarljiva. Procene proizvođača gasnih uređaja pokazuju da pravilno postavljen okrugli plamenik troši do 20 odsto manje gasa od loše dizajniranog sistema, jer toplota ne beži u stranu. Ako kuvate svaki dan, to su ozbiljne pare na godišnjem nivou. Kuhinjski gorionik koji ne pasuje šerpi po veličini gubi taj efekat, pa je najbitnije pravilo, šerpu birate prema plameniku, ne obrnuto.

Koji je pravi odnos veličine šerpe i plamenika

Plamen nikada ne sme da prelazi obod šerpe. Ako vidite jezičke kako ližu sa strane, posuda je premala. Idealno je da plamen ostane oko centimetar unutar ivice dna. Tako sva toplota ide u hranu, a ne u vazduh iznad rerne.

Kako da produžite vek gorionika

Gorionici na plinskom šporetu se začepe brže nego što mislite. Prokuvana supa, prelivena pavlaka, mrve hleba, sve to ulazi u sitne otvore i blokira protok gasa. Posledica je neravnomeran plamen, žute boje umesto plave, koji čađi posude i troši više gasa.

Jednom mesečno skinite glavu plamenika, potopite je u toplu vodu sa sirćetom na pola sata i starom četkicom za zube očistite svaki otvor. Ne koristite metalne predmete, oštetićete otvore i plamen više nikada neće biti uniforman. Plamenik na šporetu tako lako prepolovi vek trajanja ako se ne čisti redovno.

A vi, da li ste ikada pomislili zašto su rešetke iznad gorionika baš takvog oblika, ili ste, kao i većina, mislili da je sve to čista stvar dizajna? Napišite u komentaru kako čistite svoj šporet

