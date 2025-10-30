Grejalice i TA peći odlaze u zaborav: Ovo je najisplativiji način grejanja, majstori ga sad svima preporučuju

Zaboravite na ogromne račune za struju! Majstori su otkrili zašto je inverter klima najisplativiji način grejanja i zašto peći i radijatori odlaze u prošlost

Veoma velik broj ljudi se odlučuje za inverter klime kao primarni način grejanja ili kao dodatno grejno telo. Pre 10 godina bilo je potpuno neverovatno da neko koristi klima uređaj za grejanje, a danas je to jedan od najekonomičnijih i najefikasnijih načina grejanja.

Inverter klime su donele veliku promenu svojim ekonomičnim načinom rada. Koriste ekološki gas koji smanjuje potrošnju i manje je štetan za ozonski omotač. Takođe, veoma su jednostavne za upravljanje, a veliki izbor funkcija pruža mogućnost prilagođavanja grejanja Vašim potrebama.

Zašto inverter pobeđuje TA peć?

Klima majstor M. R. je istakao da su inverter klime daleko isplativije od tradicionalnih termo uređaja, i to potkrepljuje brojkama.

“Inverter klime su sada najbolje za grejanje. Jeftinije su od norveških radijatora, isplativije je. Obične klime prestaju da se proizvode zbog energetske klase, odnosno potrošnje energije. U EU više ne postoje te klime, može se reći da i kod nas izumiru. Definitivno su isplativije od termo peći i norveških radijatora“, rekao je za nas M. R.

Neverovatna ušteda: Što se tiče potrošnje struje, inverter klima troši 0,800kW do 1kW na sat neprekidnog rada, a za tu količinu potrošene struje dobija se od 4kW do 6,3 kW toplotne energije. Poređenja radi: TA peć od 3kW potroši 3kW struje da bi distribuirala samo 3kW toplotne energije. Inverter klima štedi neverovatnih 30-50% struje u odnosu na klasični on/off sistem.

Trik majstora: Nikada je ne gasite!

Ako želite maksimalnu uštedu, morate znati majstorski trik:

Praksa preporučuje da nije preporučljivo često isključivati klima uređaj kada ste kod kuće. Zašto? Prilikom gašenja i ponovnog paljenja, uređaj mora da krene da radi punim kapacitetom da bi nadoknadio promenu temperature.

“Bolje je držati inverter klimu konstantno upaljenu nego je gasiti i paliti. Mnogi potrošači me pitaju zašto je to tako, a odgovor je vrlo jednostavan: to je zbog manje potrošnje električne energije dok non-stop radi, odnosno održava konstantnu temperaturu. Gašenje i paljenje kada je vruće ili hladno znatno povećava potrošnju”, rekao je M. R.

Šta se dešava kada je napolju veliki minus?

Potrošači se često pitaju da li klima može da radi na ekstremno niskim temperaturama.

“Ne morate da brinete zbog korišćenja klime tokom jačeg minusa, jer uglavnom mogu da izdrže hladnoće i ispod minus 20 stepeni”, rekao je majstor.

Važno: Kada je napolju minus i visoka vlažnost, desi se da se pali “difrost” režim rada (odmrzavanje spoljašnje jedinice). Nekada se to dogodi dva do tri puta u tri sata i to je sasvim normalno. Međutim, ako je klima prljava, taj program se pali češće.

Njegov savet je: Servis uređaja obavljajte jednom godišnje, a filtere perite jednom mesečno.

