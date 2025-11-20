Grejalice i TA peći odlaze u zaborav: Ovo je najisplativiji način grejanja u Srbiji, majstor objasnio i zašto

Zaboravite norveške radijatore! Inverter je najisplativiji način grejanja koji vam prepolovi račun za struju!

Veoma velik broj ljudi se odlučuje za inverter klime kao primarni način grejanja ili kao dodatno grejno telo u prelaznom periodu za dogrevanje prostora. Pre 10 godina bilo je potpuno neverovatno da neko koristi klima uređaj za grejanje, a danas je to jedan od najekonomičnijih i najefikasnijih načina grejanja.

Inverter klime su donele veliku promenu svojim ekonomičnim načinom rada, koriste ekološki gas koji smanjuje potrošnju i manje je štetan za ozonski omotač ukoliko dođe do nekog curenja. Takođe, veoma su jednostavne za upravljanje, a veliki izbor funkcija pruža mogućnost personalizacije načina grejanja.

Klima majstor M. R. je istakao da su gore pomenute klime isplativije od pojedinih termo uređaja.

Inverteri vs termo peći

“Inverter klime su sada najbolje za grejanje. Jeftinije su od norveških radijatora, isplativije je. Obične klime prestaju da se proizvode zbog energetske klase, odnosno potrošnje energije. U EU više ne postoje te klime, može se reći da i kod nas izumiru. Dobijamo sve više zahteva za ugradnju inverter klime. Definitivno su isplativije od termo peći i norveških radijatora“, rekao je za nas M. R.

Praksa preporučeno korišćenje inverter klime naglašava kako nije preporučljivo često isključivati klima uređaj kada ste kod kuće. Prilikom gašenja, uređaj ne može automatski da se prilagodi promenama temperature, što dovodi do ponovnog uključivanja sa punim kapacitetom. To može da poveća troškove, jer će uređaj trošiti više energije dok se ponovo hladi ili greje prostor.

Pravilna upotreba i održavanje za maksimalnu uštedu

“Bolje je držati inverter klimu konstantno upaljenu nego je gasiti i paliti. Mnogi potrošači me pitaju zašto je to tako, a odgovor je vrlo jednostavan: to je zbog manje potrošnje električne energije dok non-stop radi, odnosno održava konstantnu temperaturu. Gašenje i paljenje kada je vruće ili hladno znatno povećava potrošnju”, rekao je za naš portal klima majstor i dodao da je najbolje vreme za ugradnju inverter klime pred sezonu hlađenja ili sezonu grejanje, a održavanje je isto kao i kod on/off ili običnih klima:

“Prelazak sa on/off klima na inverter je sve češće i održavanje tih klima je isto kao kod običnih. Prodaja inverter klima je značajno porasla u 2024. I ocekujem trend nastavka rasta ugradnji inverter klima i u sledećoj godini. Sistem ugradnje je isti kao što je bio i kod običnih klima”, istakao je M. R.

Kada je napolju minus, često se desi da klima prestane sa radom i na njoj se pali “difrost” režim rada, a mnogi korisnici postavljaju pitanje zašto se to dešava.

“Difrost program, odnosno odmrzavanje spoljašnje jedinice, pali se kada je napolju velika vlažnost vazduha, odnosno kada su temperature oko nule. Nekada se to dogodi dva do tri puta u tri sata i to je sasvim normalno. Međutim, ako je klima prljava, taj program se pali češće. Moj savet je da se servis uređaja obavlja jednom godišnje, a filteri da se peru jednom mesečno. Bitan savet za sve: Ne morate da brinete zbog korišćenja klime tokom jačeg minusa, jer uglavnom mogu da izdrže hladnoće i ispod minus 20 stepeni”, rekao je on za naš portal i dodao da u novim klimama postoji EKO gas:

“Nije više freon, nego EKO gas koji štiti zivotnu okolinu i smanjuje potrosnju energije. Što se tiče potrošnje struje kod inverter klima ona se kreće od 0,800kW do 1kW na sat neprekidnog rada uređaja, a za tu količinu potrošene struje dobija se od 4kW do 6,3 kW toplotne energije. TA peć od 3kW potroši 3kW struje da bi distribuirala 3kW toplotne energije. Inverter klima trosi 30-50% manje struje od klasičnog on/off sistema”, istakao je M. R.

