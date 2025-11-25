Grejanje je upaljeno, ali vam je i dalje hladno u kući: Za samo 5 minuta rešite ovaj česti problem

Vaš dom je hladan, iako je grejanje uključeno — razlog može da bude zarobljen vazduh u radijatorima. Za samo 5 minuta, odzračivanje radijatora možete povratiti efikasnost grejanja i osećaj prijatne topline.

Zašto Vam je i dalje hladno — čak i kad su radijatori topli

Kad radijatori rade, ali Vi i dalje osećate hladne tačke u sobama, problem često nije u kotlu ili energiji — problem je vazduh zarobljen u sistemu. To blokira cirkulaciju tople vode i smanjuje prenos toplote, pa delovi radijatora ostaju hladni, a dom ne greje optimalno.

Robert Quinton iz Construction Megastorea objašnjava da mnogi vlasnici kuća misle da njihov sistem grejanja radi kako treba, ali upravo male prilagodbe (kao odzračivanje) imaju ogroman uticaj.

Brzo rešenje: Kako odzračiti radijator – korak po korak

Isključite grejanje (ili smanjite temperaturu)

Pre nego što procedura počne, smanjite pritisak u sistemu ili potpuno ugasite grejanje — na taj način izbegavate da vruća voda iscuri.

Identifikujte ventil za odzračivanje

Gledajte vrh radijatora — obično se nalazi na jednom kraju. To je mali ventil koji može da se otvori ključem ili odvijačem.

Držite posudu i krpu spremne

Vazduh izlazi u prskajućoj formi, pa je dobro da postavite posudu ispod i imate krpu da obrišete eventualne kapljice vode.

Polako otvorite ventil

Okrenite ventil polako – čućete da vazduh izlazi (gargle zvuk). Kada počne da curi voda ravnomernim mlazom, znači da je vazduh izašao.

Zatvorite ventil i uključite grejanje

Vratite ventil u prvobitan položaj i ponovo pokrenite grejanje. Trebalo bi da osetite brži i ravnomerniji protok toplote.

Zašto ovaj trik radi i kako poboljšava grejanje

Više toplote, niži trošak : S oslobođenim vazduhom, grejanje radi efikasnije — manje energije se gubi.

: S oslobođenim vazduhom, grejanje radi efikasnije — manje energije se gubi. Brže zagrevanje : Radijatori se ravnomernije zagrevaju, bez hladnih zona.

: Radijatori se ravnomernije zagrevaju, bez hladnih zona. Manje šumova : Ako ste čuli žuborenje ili lupkanje u radijatorima, odzračivanje često rešava taj problem.

Dodatni saveti – kada odzračivanje nije dovoljno

Ako i posle odzračivanja i dalje osećate hladne delove ili da dom nije dovoljno topao, razmislite o sledećem:

Proverite izolaciju oko prozora i vrata : Hladan vazduh može ulaziti kroz loše dihtovane prozore ili pukotine u zidu.

: Hladan vazduh može ulaziti kroz loše dihtovane prozore ili pukotine u zidu. Redovno održavajte grejni sistem : Stručnjaci preporučuju odzračivanje barem svakih šest meseci.

: Stručnjaci preporučuju odzračivanje barem svakih šest meseci. Čišćenje radijatora : Talog ili rđa u radijatorima (mulj) može ometati protok – stručnjak može pomoći sa temeljitim čišćenjem.

: Talog ili rđa u radijatorima (mulj) može ometati protok – stručnjak može pomoći sa temeljitim čišćenjem. Provetravanje prostora : Kratko otvaranje prozora nekoliko puta dnevno pomaže da vlaga ne zadržava hladan osećaj, ali pazite da ne rashladite sobu previše.

Zaključak

Odzračivanje radijatora je jednostavan i brz trik, ali može da promeni ceo osećaj topline u Vašem domu. Ako redovno radite ovaj korak, grejanje će raditi efikasnije – Vaš stan će postati prijatniji, a računi mogu da se smanje. Uz to, proverite izolaciju i održavajte sistem grejanja, i ne dozvolite da Vas misterija hladnih soba više muči.

